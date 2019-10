Pamela Perricciolo “altre due denunce”/ “Marco Calta esiste. Prati? I debiti ci sono”

Pamela Perricciolo torna alla carica e rivela che non solo Marco Calta esiste, ma andrà anche in televisione. «Non capisco quando le mie ex socie dicono che io sto prendendo in giro le persone», dice a Coming Sono in riferimento ad Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Su quest’ultima aggiunge: «Ha detto che faceva videochiamate con un uomo, quindi qualcuno ci doveva essere». E questo Marco Calta dunque avrà modo di rispondere alla showgirl sarda e a quanto ha detto a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti su La7. Ma “Donna Pamela” per la prima volta tira fuori alcuni documenti che testimoniano i debiti accumulati da Pamela Prati e la delicata situazione economica in cui versa. «Questa è la lista dei documenti, cartelle e avvisi che risultano ancora non pagati, quindi insoluti», ma che Coming Soon non pubblica. E dice di essere in possesso di una delega firmata da un consulente per risolvere questi problemi. «Cifre molto significative. Ne parlerà anche Marco. Noi non abbiamo mai smentito le nostre colpe ma i debiti ci sono, perché li devi smentire?», si chiede Pamela Perricciolo. Insomma, il caso Mark Caltagirone è tutt’altro che chiuso.

PAMELA PERRICCIOLO “ALTRE DUE DENUNCE”. E SU LUCA MUCCICHINI…

Intanto nelle Instagram Stories annuncia altre querele. «Famole altre due denunce! Che @annabeatricei effettivamente lavora poco», scrive Pamela Perricciolo fotografando l’ingresso dello studio legale Rossi-Indiveri che evidentemente l’assiste. Non è passata inosservata comunque la foto di un uomo, ripreso però di spalle. Si tratterebbe di Marco Calta, visto che lo ha taggato. Ma non è passato inosservato neppure lo scatto di Luca Muccichini, che prima l’aveva attaccata e ora fa parte della sua agenzia. «Non ho mai commentato gli attacchi che abbiamo ricevuto per una foto insieme, perché penso che ognuno sia libero di frequentare o meno chi vuole nella vita. Oggi però ti do il benvenuto in agenzia. E come hai fatto sui nei miei confronti, anch’io mi sono riceduta su di te. E adesso avanti tutta! E auguri per tutto! Amico», ha scritto Pamela Perricciolo sempre su Instagram. E ha fatto l’annuncio anche a nome della “Dreaming Management”, la sua nuova agenzia, visto che con Eliana Michelazzo il rapporto lavorativo, oltre che privato, si è interrotto.

