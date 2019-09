“Pamela Prati, quasi 250mila euro da La7”/ Perricciolo l’attacca: “Chi ci guadagna?”

Pamela Prati ha voluto fortemente partecipare a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti per raccontare la sua verità sul caso Mark Caltagirone. Lo rivela Fanpage, spiegando che alla showgirl sarebbe stata offerta una cifra molto alta perché il caso restasse a Mediaset. L’offerta prevedeva l’esclusiva televisiva della sua immagine, la partecipazione al Grande Fratello Vip e una o più interviste a Verissimo con Silvia Toffanin. L’accordo non prevedeva i programmi di Barbara d’Urso, visto che i rapporti tra loro si sono raffreddati. Ma Pamela Prati ha rifiutato e concluso un accordo con il conduttore di La7. Fanpage parla di un’offerta da parte di Mediaset vicina ai 500mila euro. L’accordo non sarebbe mai stato concluso perché escludeva la partecipazione a Non è l’Arena, programma che invece gli avrebbe dato decisamente meno. La notizia è stata subito commentata da Pamela Perricciolo. «Meno della metà di 500mila euro!!! Sapete quanti sono?», ha scritto nelle sue Instagram Stories. E quindi ha lanciato la sua provocazione: «Chi ci ha guadagnato?».

“PAMELA PRATI, QUASI 250MILA EURO DA LA7”. E HA DETTO NO A MEDIASET…

Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati accusata dalla showgirl e da Eliana Michelazzo di essere l’artefice dello scandalo Mark Caltagirone, si toglie dunque un sassolino dalle sue scarpe. A Live Non è la d’Urso recentemente le è stato contestato il fatto che abbia partecipato a delle serate in discoteca quest’estate, quindi che abbia speculato su tutta la vicenda. Oggi dunque replica a suo modo, ritenendo che la notizia pubblicata da Fanpage dimostri che è Pamela Prati ad aver tratto guadagni, anche in termini economici, da questa vicenda e che dunque non sia una vittima. Contattata da Fanpage, l’avvocato Lina Caputo, che difende Pamela Prati, ha confermato che la sua assistita «spera di poter essere ospite di Silvia Toffanin, alla quale è legata da profonda stima, per raccontare la sua verità sulla vicenda». Si tratta del legale che è subentrato a Irene Della Rocca. Quindi ora è lei a occuparsi della tutela legale e del3l’immagine pubblica della showgirl.

