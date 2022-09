Pamela Perricciolo choc su Pamela Prati/ “Mentre inventava Mark Caltagirone stava a casa col vero fidanzato!”

Pamela Perricciolo lancia la bomba su Pamela Prati: “Era davvero fidanzata mentre inventava Mark Caltagirone”

Il ritorno di Pamela Prati al Grande Fratello Vip ha inevitabilmente riacceso i riflettori sul caso Caltagirone. Una vicenda della quale si tornerà presto a parlare anche all’interno della Casa ma della quale intanto si è tornati a parlare sui social. Non sono infatti mancati i commenti di coloro che erano anni fa coinvolti in questa vicenda, tra i quali spicca quello di Pamela Perricciolo.

L’ex agente di Pamela Prati, dopo aver visto l’ingresso della showgirl nella Casa del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram, lanciando delle indiscrezioni bomba alle quali la Prati dovrà probabilmente rispondere prossimamente. Nel particolare la Perricciolo svela la presenza di un vero fidanzato nella vita di Pamela Prati ai tempi in cui in TV parlava della sua storia con il fantomatico Mark Caltagirone.

“Ho imparato tanto. – esordisce la Perricciolo nel suo lungo messaggio social – Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia… non ripaga mai… Anzi… Oggi stranamente mi sento buona… E vi do alcuni consigli… Inizio con il più importante… Pensate sempre a voi per primi… Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettete… E non ne vale la pena…” Non fa il nome della Prati ma il riferimento a lei nelle frasi successive è palese: “Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici.” scrive, lanciando la bomba.

Così conclude: “Sono ben altre le cose che mi fanno paura e non le telefonate del mio avvocato. E ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti alle telecamere.”













