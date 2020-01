Pamela Perricciolo contro Loredana Fiorentino/ “Voleva arrivare al trono ma…”

Anche Pamela Perricciolo si scaglia contro la mamma di Luigi Mario Favoloso, la signora Loredana Fiorentino. Lo fa nelle Instagram Stories durante la puntata di “Live Non è la D’Urso”. In quel momento Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore di Quarto Grado, e Alessandra Mussolini stavano mettendo in dubbio la veridicità delle parole della mamma di Favoloso, insinuando che forse le accuse di Nina Moric non siano del tutto infondate. La Mussolini però non ha voluto sentire ragioni, quindi ha accusato la signora Loredana si avere un comportamento inusuale per la situazione. Ad aggiungere mistero ad una vicenda già di per sé intricata è “Donna Pamela”, la quale lascia intendere che la madre dell’ex gieffino abbia delle mire nel mondo dello spettacolo. «Signo’ sul trono non ci vai. Spero che Nina lo dica dove voleva arrivare la signora», ha scritto l’ex agente di Pamela Prati sui social sull’immagine dell’acceso conforto.

PAMELA PERRICCIOLO CONTRO LOREDANA FIORENTINO: SPUNTA UN “TRONO”

Sui social la “storia” di Pamela Perricciolo non è passata inosservata, nonostante abbia il profilo privato. Il messaggio è rimbalzato, e non poteva essere altrimenti visto quanto scritto da “donna Pamela”. In molti si chiedono cosa voglia insinuare con quell’affermazione. Quando si parla di “trono” il pensiero vola subito a quello di Uomini e Donne, ma Maria De Filippi non lo prevede per i single non più giovani. D’altra parte viene indicato come “Trono Over” quello dedicato generalmente agli adulti. A questo punterebbe dunque la mamma di Luigi Mario Favoloso? E Nina Moric è a conoscenza di qualcosa a riguardo? Proprio Pamela Perricciolo nomina la modella croata rivelando l’auspicio che spieghi davanti ai telespettatori quali sarebbero le reali intenzioni di Loredana Fiorentino. E dunque nel giallo relativo alla scomparsa del giovane ora viene coinvolto anche il noto programma di Maria De Filippi…

