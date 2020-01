Nina Moric/ Violenze da Luigi Favoloso? L’ombra dei tradimenti (Non è la d’Urso)

Luigi Favoloso, impegnato nei mesi scorsi in una relazione con Nina Moric, è andato via dalla sua casa di Torre del Greco il 29 dicembre 2019. Da allora, nessuno l’ha più visto (Nina compresa). Il silenzio l’ha rotto lui stesso qualche giorno fa, chiamando al telefono Barbara D’Urso – che si sta occupando del caso – e dichiarando di essere nascosto all’estero per “gravi motivi”. Nel corso del suo intervento, Favoloso si è preoccupato di smentire la versione di Nina Moric, la quale lo ha dipinto come un violento. L’ex modella croata, oggi ospite a Live Non è la d’Urso, di fatto, ha dichiarato: “L’ultima volta che ci siamo visti e in questi anni, ha utilizzato sia violenza fisica che psicologica”. E ancora: “Si è sfogato su di me in maniera molto forte. Anche Carlos, mio figlio, ha subito lo stesso tipo di atteggiamento”. Stando a quanto raccontato da un amico, queste ammissioni avevano suscitato la rabbia di Fabrizio Corona, il padre del ragazzo, che in tutta probabilità ha accusato Nina di essere stata incauta. Corona ha sempre descritto Carlos come una persona dalla psicologia fragile, ancora traumatizzato dopo l’arresto e le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto (anche) come padre.

Serena e l’avvertimento a Nina Moric

Dopo l’uscita pubblica di Nina Moric sulle presunte violenze subite da Luigi Favoloso, una certa Serena si è presentata nello studio di Barbara D’Urso per rincarare la dose: l’uomo, infatti, avrebbe avuto una relazione con lei mentre illudeva la povera Nina. “L’ho conosciuto a ottobre-novembre 2018 tramite Facebook”, ha raccontato la ragazza a Barbara D’Urso. In seguito, insieme a una sua amica, avrebbe preso un appartamento a Milano, luogo del primo incontro con Luigi. “Non ero al corrente che stava ancora con Nina Moric. Dopo di che siamo andati a casa. Io mi aspettavo un messaggio. Non si faceva sentire da 5-7 giorni. Io, da donna, mi sono sentita una schifezza, una donna usata”. Serena affronta la discussione senza mezzi termini, raccontando di avere anche avvertito Nina: “Ho scritto un messaggio a Nina dicendole: ‘Stai ancora assieme a Luigi?! Se è così sei cornuta’”. Non solo: “Io le ho mandato gli screen e le foto che Luigi mi mandava. Abbiamo fatto una telefonata a 3. Lei sentiva la conversazione con Luigi. Prima ha smentito tutto, poi ha confermato. Lì si è fregato”. Serena ha inoltre detto che l’ex gieffino le avrebbe chiesto di ritrattare le accuse di Nina circa le violenze, anche in cambio di soldi. Da Barbara D’Urso riporta quelle che sarebbero state le sue parole: “L’ho sentito”, ha spiegato Serena, “mi ha chiesto di dire: ‘Non è vero, ritratta la verità che hai detto a Nina. Ti do dei soldi’. Mi è dispiaciuto tanto per Nina. Per me Luigi conta zero, conoscendo il personaggio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA