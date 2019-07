Pamela Prati pensa a Ballando con le stelle?/ Video la maestra Ornella Boccafoschi…

Pamela Prati è pronta per tornare in tv. Archiviato lo scandalo legato al matrimonio gate con Mark Caltagirone, Pamela si sta godendo l’estate in compagnia degli amici. Tra una giornata in barca e una cena fuori, Pamela Prati ha incontrato la maestra di Ballando con le stee, Ornella Boccafoschi che, nell’edizione 2019, ha ballato con Antonio Razzi. Nel video pubblicato dalla stessa Boccafoschi, la Prati fa un grosso in bocca a lupo agli allievi del Latin Show aggiungendo di considerare bravissima Ornella. Quello della Prati sarà un messaggio per Milly Carlucci? Dopo aver danzato per anni in tv, Pamela Prati sta pensando a Ballando con le stelle? La Rai ha già confermato la realizzazione della prossima edizione dello show di Milly Carlucci: tra i concorrenti ci sarà proprio la Prati?

PAMELA PRATI PENSA A BALLANDO CON LE STEE? SPUNTANO ANCHE GF VIP E AMICI VIP

Non solo Ballando con le stelle. Pamela Prati, indipendentemente dallo show di Milly Carlucci, potrebbe tornare comunque in tv. La Carlucci ha più volte dichiarato di volere per la propria trasmissione concorrenti che non abbiano mai partecipato ai vari reality. Pamela Prati, nel suo curriculum, vanta la partecipazione al Grande Fratello Vip e la cosa potrebbe già toglierle ogni possibilità di poter sbarcare sulla pista di Ballando. Tuttavia, la showgirl potrebbe tornare in tv nelle vesti di opinionista del Gf Vip che sarà condotto da Alfonso Signorini o come concorrente di Amici Vip che andrà in onda a settembre e per il quale ha già sostenuto il provino anche Wanda Nara. Quale sarà, dunque, il futuro televisivo della Prati?





