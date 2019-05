Pamela Perricciolo/ “Mark Caltagirone? Un gioco mio, di Eliana Michelazzo e Prati”

Pamela Perricciolo è la mente che ha creato Mark Caltagirone e tutto il caso attorno a Pamela Prati? Questo sostengono pubblicamente la showgirl e l’altra agente, Eliana Michelazzo, ma ai loro racconti si unisce la ricostruzione di “Donna Pamela”, che ha deciso di rivelare la sua verità. Una verità differente da quella delle sue ex amiche, non a caso ora sono l’una contro l’altra. Ma allora è davvero lei la carnefice e le altre due sono le sue vittime? In realtà avrebbero dovuto tacere tutte e tre, stando all’accordo di riservatezza che hanno firmato. Questo almeno è ciò che ha raccontato Pamela Perricciolo al Fatto Quotidiano. E l’idea sarebbe stata proprio della socia: «L’ha proposto Eliana col suo studio legale, strano che sia una vittima ma chieda alle altre di tacere». Ma cosa c’era da nascondere con quell’intesa? Pamela Perricciolo parla di debiti di Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Lo dimostrerebbe il fatto che il cachet per l’ospitata di Domenica In è stato pignorato dal fisco alla showgirl.

PAMELA PERRICCIOLO, LA SUA VERITÀ SU MARK CALTAGIRONE

C’è però anche il cachet di Verissimo: Pamela Perricciolo ha raccontato che Pamela Prati deve ricevere 40mila euro da Mediaset, ma la somma è stata “congelata”. «I produttori le hanno detto che con gli avvocati dovevano decidere se Mediaset fosse parte offesa per truffa», ha raccontato al Fatto Quotidiano. In effetti è stata tutta una gran montatura, «una storia mal gestita da tutte e tre». Nonostante ciò Pamela Perricciolo non intende andare in tv a difendersi dalle accuse che le hanno rivolto le sue ex amiche. «Secondo me volevano farmi fuori perché Eliana se la rigirano come vogliono». Ed è a questo punto che spunta un interessante retroscena: pare che avessero promesso ad Eliana Michelazzo cinque ospitate da Barbara d’Urso più l’ingresso al Grande Fratello. «Pier Silvio Berlusconi per fortuna si è opposto e hanno chiamato Vladimir Luxuria al suo posto». Non c’è particolare di questa vicenda assurda che viene tralasciato nell’intervista. “Donna Pamela” ha anche parlato della chiamata di Mark Caltagirone a Live – Non è la d’Urso: «Quella telefonata di non so chi è stata fatta passare su un telefono che ha fatto da ponte a un altro telefono e poi in vivavoce su un altro telefono». E tutto ciò per mantenere il mistero.

LE TELEFONATE DI PAMELA PRATI E “MARK CALTAGIRONE”

Anche Pamela Prati ha mentito, quindi non è una vittima. Ne è convinta Pamela Perricciolo, che ha rivelato a tal proposito un altro particolare. Quando la showgirl ha interrotto l’intervista a Verissimo dicendo di andare a chiamare il fidanzato al telefono in realtà sarebbe andata in bagno a chiamare lei. «Mi diceva: “Che devo fare? È una trappola, Eliana si è venduta”». Una cosa comunque ci tiene a precisarla: lei non è Mark Caltagirone. Non si nasconde lei dietro quel profilo. «Pamela Prati raccontava anche a me che Caltagirone esisteva: ho suoi messaggi in cui mi dice che è sul divano accanto a lei». E le avrebbe detto bugie sul fatto che incontrava questo Mark, ma sapeva che ne era consapevole e che lei gestiva il profilo di lui, infatti aveva la password. «A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata». E quando Selvaggia Lucarelli le spiega che è convinta che loro abbiano gestito qualche profilo fake divertendosi a creare identità false, ma che la cosa sia poi sfuggita di mano, lei conferma. «È stato tutto un gioco, tanto che abbiamo firmato quel documento per non confessarlo. Inutile ora andare in tv a fare le vittime. Io l’ho detto a Eliana: ma tu pensi di ripulirti?».



© RIPRODUZIONE RISERVATA