PAMELA PERRICCIOLO RICOVERATA/ “Abuso di farmaci”, come sta? La bomba su Eliana…

Pamela Perricciolo ricoverata in ospedale per “abuso di farmaci”: è questa la notizia rimbalzata nella giornata di ieri riguardante l’agente di Pamela Prati. Quasi una conferma dei timori espressi pubblicamente dall’ormai ex collega e compagna di tante avventure, quella Eliana Michelazzo che da Barbara D’Urso aveva confessato:” Ha tentato più volte di prendersi gocce di quelle calmanti per dormire. Mi diceva sempre: ‘Ho preso le gocce, se muoio pensa alla mia famiglia’. Mi spaventava su questo, avevo sensi di colpa. Ho sempre creduto a lei, era un’amica”. E proprio sulla presenza di Eliana al “capezzale” della Perricciolo si è sviluppato nelle ultime ore un giallo nel giallo. Secondo Fanpage, infatti, Eliana si sarebbe recata dall’amica al Policlinico Gemelli: una versione che Eliana ha respinto con forza:”Non avevo voglia di fare una storia oggi perché sinceramente sono tanto stanca. Io mi trovo a Milano e non sono in ospedale da Pamela Perricciolo anche perché se faccio una denuncia non posso andare a trovare una persona che ho denunciato. Ovviamente io sono dall’altra parte di Roma quindi basta sono un po’ stanca”.

PAMELA PERRICCIOLO RICOVERATA

Eliana Michelazzo ha successivamente chiarito il suo “posizionamento”. Rettifico la storia di prima perchè sto leggermente rimbambita. Sono a Milano. Se uno fa denuncia non va da nessuna parte, se ne sta per conto suo, ciao!”. Ma questo non è l’unico sviluppo di giornata relativo a Pamela Perricciolo, le cui condizioni di salute non sono ancora note, ed Eliana Michelazzo. Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino che per primo ha lanciato l’inchiesta su Pamela Prati, ha infatti lanciato quella che può essere definita una vera e propria bomba: Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo sarebbero lesbiche e sarebbero protagoniste di una relazione durata 10 anni. La denuncia della Michelazzo nei confronti della Perricciolo, dunque, costituirebbe una rottura non solo lavorativa e personale, ma anche il punto esclamativo su una lunga storia d’amore. Rispetto a questa indiscrezione arriveranno smentite o conferme?

