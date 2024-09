Chi è Pamela Petarolo, la nuova concorrente del Grande Fratello 2024

Da Non è la Rai al Grande Fratello 2024, passando per l’Isola dei Famosi. Pamela Petrarolo approccia con grande entusiasmo – e anche con un pizzico di esperienza – a questa nuova edizione del Grande Fratello, nella speranza di lasciare il segno e vivere un’avventura indimenticabile. Grande curiosità da parte dei fan di vedere Pamela all’opera nel contesto della casa. Riuscirà a lasciare il segno proprio come fece a Non è la Rai? “Lì lo abbiamo fatto, era una programma di tanta bellezza, divertimento e semplicità”, ha raccontato la Petrarolo in una bella intervista.

Un programma, quello di Non è la Rai, a cui Pamela resta legatissima, soprattutto per il suo format ancora oggi coinvolgente e attuale. “Al giorno d’oggi il programma avrebbe avuto ancora più successo”, dice in una intervista, rivendicando con orgoglio il suo percorso: “Non è la Rai ha fatto la storia della tv ed è rimasta nel cuore delle persone”.

Pamela Petrarolo abbraccia i reality: “Superate tante paure”

Dopo il successo ottenuto in tv, Pamela Petrarolo ha cercato di non montarsi la testa e infatti lungo il percorso gli sbocchi non sono mancati. “Non avevo una consapevolezza tale da capire cosa sarebbe accaduto dopo Non è la Rai”, ha ammesso non più tardi di due anni fa, quando prese parte alla spedizione in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi.

In quell’occasione Pamela era incerta se partire o se restare a casa, anche se poi le cose sono andate per il meglio da molti punti di vista: “Me la sono goduta appeno e se dovesse ricapitare ne sarei felice, li ho superato tante paure”, ha ammesso. Adesso sta per iniziare il suo percorso al Grande Fratello 2024, dove Pamela cercherà di farsi più strada possibile e di arrivare al traguardo. Ci riuscirà?

