Pamela Petrarolo si è lamentata con gli autori del Grande Fratello in quanto a parer suo c’è un’eccessiva protezione nei confronti di Jessica Morlacchi. Al reality è scoppiata la tensione sotto tutti i punti di vista, specialmente dopo il litigio di fuoco avvenuto in puntata e dopo la puntata con Yulia dopo un po’ di frizioni nate a causa della presenza di Giglio. La loro reciproca antipatia nasce da un carattere completamente diverso e non solo, anche per via della mancata attrazione del parrucchiere nei confronti di Jessica Morlacchi, mentre invece sembra interessato a Yulia.

Dopo la diretta di lunedì 1 ottobre 2024 al Grande Fratello si è visto uno scontro aspro tra le due, dove si è parlato anche del fidanzato di Yulia, che a quanto pare la aspetta fuori dal programma. In puntata c’è stato anche un colpo di scena che nessuno si aspettava, ovvero la preferenza del pubblico nei suoi confronti e non solo, gli inquilini nel reality sono quasi tutti dalla sua parte. Addirittura, Michael Castorino si è esposto dicendo che Jessica Morlacchi si è comportata talmente male da meritare uno schiaffo. Le fan della cantante sui social si sono mobilitate per chiedere la squalifica del ragazzo. Pamela Petrarolo, invece, non ha voluto rimanere zitta.

A farsi sentire su Jessica Morlacchi è stata Pamela Petrarolo, che ha accusato gli autori di fare favoritismi nei confronti della donna. La ex ragazza di Non è la Rai si è lamentata perchè spesso non vengono mostrate le clip in cui si vedono le cattiverie della Morlacchi nei confronti di Yulia al Grande Fratello e Pamela Petrarolo è preoccupata perchè in questo modo i fan non comprendono le vere dinamiche presenti nel programma. La cantante però sembra essersi subito pentita per la battuta con l’anello nei confronti di Yulia.

Dopo la diretta ha parlato a Mariavittoria e Amanda dicendo loro di essersi pentita di quanto detto e di non essere stata umana. Una mossa astuta per farsi perdonare dal pubblico? Ancora non è chiaro, ma Pamela Petrarolo sembra essere sicura delle sue intenzioni contro Yulia, contro la quale si è scagliata con veemenza. Faranno pace prima o poi le due concorrenti del Grande Fratello? Non ci resta che aspettare le prossime puntate per vedere se gli animi si calmeranno…