Pamela Prati a Verissimo?/ Silvia Toffanin: “No, grazie!”, cachet troppo alto

Pamela Prati vuole tornare in televisione (ma ad un costo fin troppo alto). Questa è l’indiscrezione che si legge su Dagospia, parlando delle ultime “paturnie” della showgirl sarda. Dopo il finto matrimonio con Mark Caltagirone, pare che abbia espresso il desiderio di tornare nel salotto televisivo di Verissimo per farsi intervistare da Silvia Toffanin per una “resa dei conti” pubblica. Un piccolo cavillo però, avrebbe fatto saltare l’ospitata per via di un cachet fin troppo alto. “Settembre è arrivato e le trattative tra le parti sono riprese. Subito però si sarebbero arenate per un problema di cachet, si parla di una richiesta economica molto importante, la Toffanin avrebbe risposto “no grazie”, si legge sul celebre portale di Roberto D’Agostino. La produzione del programma vorrebbe ospitare la soubrette ma al massimo offrendole un semplice rimborso spese. A quanto pare inoltre, come dicono i rumors, la Prati non sarebbe stata presa in considerazione per il Grande Fratello Vip 4 e nemmeno per Amici Celebrities.

Pamela Prati vuole andare a Verissimo, Silvia Toffanin: “No, grazie!”

A questo punto, staremo a vedere se e come Pamela Prati tornerà a Mediaset. Le ultime prese di posizione contro Barbara d’Urso per esempio, ci fanno pensare che Carmelita non abbia nessuna voglia di riaccoglierla in studio da lei. Cosa diversa invece, per Pamela Perricciolo. Secondo quanto riporta l’informatissimo FanPage.it, pare che l’ex manager possa essere l’ospite principale della prima puntata di Live Non è la d’Urso, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 15 settembre. “Secondo quanto risulta a Fanpage.it, Pamela Perricciolo avrebbe prodotto nuove prove che rischiano di riscrivere la posizione di Eliana Michelazzo (…) Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, una denuncia in particolare potrebbe riscrivere una parte della storia. Non solo: il programma della D’Urso avrebbe messo le mani su una testimonianza bomba, a proposito della quale Fanpage.it sta ancora indagando, che potrebbe mettere Eliana nella condizione di dover chiarire un altro aspetto della vicenda”, scrive Stefania Rocco.

