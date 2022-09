Pamela Prati asfalta Antonella Fiordelisi: “Non è colpa mia se sei trasparente”/ Lite al Grande Fratello Vip!

Pamela Prati contro Antonella Fiordelisi: prime rivalità al Grande Fratello Vip 2022

Il Grande Fratello Vip 2022 è iniziato da pochi giorni eppure nella Casa sono già nate le prime rivalità. La più evidente è quella tra Antonella Fiordelisi e Pamela Prati. La prima citata in particolare ha lanciato più di una frecciatina in questi giorni, trovando nella Prati una donna tendente ad isolarsi.

Durante la seconda diretta del Grande Fratello Vip però rincara la dose, accusandola di fingere: “Non è possibile che prima sta in disparte poi viene da tutti a chiedere cosa può fare… per me finge!” sono le parole della Fiordelisi.

Pamela Prati, pesante stoccata ad Antonella Fiordelisi: “Sei trasparente!”

Ma non è l’unico attacco che la Fiordelisi lancia alla Prati. Svela anzi che la sua ostilità di questa sera è stata generata da un brutto gesto fatto da Pamela poco prima che iniziasse la diretta. Nel particolare la showgirl si sarebbe volutamente seduta davanti a lei, oscurandola. La Prati, di fronte a questa accusa, ha però assestato una pesante stoccata all’influencer, dicendole: “Amore, non è colpa mia se sei trasparente!” Signorini, che non è riuscito a trattenere una risata, ha assegnato il primo punto di questa ‘faida’ alla Prati.

