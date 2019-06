Pamela Prati avvistata in Mediaset/ Perché? “Ha varcato i cancelli degli studi e…”

Pamela Prati torna al centro del gossip. Sembrava stesse scemando l’interesse verso quello che è diventato un vero e proprio fenomeno chiamato Mark Caltagirone, ma le cose sono cambiate questa sera, in seguito a un avvistamento. Dagospia proprio nelle ultime ore ha lanciato un vero e proprio scoop che riguarda la Prati. La showgirl pare infatti sia stata avvistata alla Mediaset. Ecco, infatti, quanto scrive il noto portale: “Da pochi minuti Pamela Prati in Caltagirone ha varcato i cancelli degli studi Mediaset di Cologno Monzese. Cosa sarà andata a fare? Ah, saperlo…” La Prati sarebbe dunque in Mediaset, ma per quale motivo? Una sola cosa balza alla mente di fronte a questa indiscrezione e cioè che Pamela possa essere ospiti di un qualche show nei prossimi giorni. Si, ma quale?

PAMELA PRATI OSPITE A LIVE NON È LA D’URSO?

Solo qualche giorno fa, Pamela Prati è stata avvistata a Capri dove si sta tenendo il Vip Champion come ogni anno in questa stagione. Nelle poche foto sbucate su Instagram, la Prati è apparsa abbastanza distesa in compagnia di qualche amico. Eppure nelle ultime ore l’attenzione mediatica per colei che sarebbe dovuto diventare la signora Caltagirone è tornata. Ci si chiede, infatti, cosa ci faccia la showgirl alla Mediaset e quale programma possa ospitarla. Che possa trattarsi di Live non è la d’Urso? D’altronde, la scorsa settimana, Barbara d’Urso le ha lanciato una sorta di sfida: “Io vorrei che lei venisse qui a dirmi in faccia queste cose”. Che la Prati abbia deciso di accettare l’invito?

