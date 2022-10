Pamela Prati, crollo al GF Vip: “Mandatemi via dalla Casa!”/ Piange dopo la lite per il cibo: abbandona?

Pamela Prati scoppia a piangere al Grande Fratello Vip 2022 dopo la lite per il cibo: “Mandatemi via!”

Giornata difficile per Pamela Prati nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La showgirl oggi è stata travolta dalle accuse e ha poi avuto un crollo, dichiarando di voler abbandonare il programma. Tutto è iniziato quando la Prati è stata accusata da alcuni coinquilini, Patrizia Rossetti e Giovanni Ciacci in primis, di aver rubato dell’olio e del tonno dalle scorte della Casa.

Ne è susseguito un acceso scontro che ha coinvolto più persone all’interno della Casa e ha poi portato Pamela Prati ad un vero e proprio crollo. L’ex diva del Bagaglino è scoppiata in lacrime e, come riporta Biccy, ha ammesso di sperare di essere mandata via dal GF Vip 2022: “Spero Dio che mi mandino davvero a casa”, ha dichiarato tra le lacrime.

Pamela Prati, crollo al GF Vip: Carolina Marconi interviene

Carolina Marconi ha raggiunto Pamela Prati e ha cercato di rincuorarla, invitandola a non abbattersi di fronte alle accuse degli altri concorrenti: “Non devi dargli la soddisfazione a loro. – ha esordito la Marconi – Tu che hai fatto? Non hai fatto proprio nulla. Vuoi che mangio con te? Ci mettiamo qui da sole tranquilla. Dai non è giusto, devono rovinare la sensibilità delle persone. Nessuno deve rovinarti il tuo percorso che è pazzesco. Pamy non ci si comporta così. Edo e Antonella ti stanno difendendo. Succede che le persone più grandi hanno sempre qualcosa da dire. Sai che è l’età e sono persone grandi“. Pamela è rimasta in disparte a piangere per alcuni minuti, poi si è ripresa ed è tornata in Casa con gli altri. Non è però chiaro se voglia davvero lasciare la Casa e se, per questo, abbia chiesto a tutti di nominarla.

