Pamela Prati ha rubato il cibo? L’accusa dei vipponi/ Lei si difende ma…

Pamela Prati nel mirino degli altri inquilini per il furto di cibo: cosa è successo?

Pamela Prati sotto attacco. Gli altri vipponi del Grande Fratello Vip hanno accusato la showgirl di aver sottratto del cibo dalle dispense. Qualcuno dei vipponi avrebbe infatti sorpreso la Prati mentre prendeva da mangiare nella dispensa e lo portava con sé nella sua stanza. Antonella Fiordelisi ha saputo dagli altri che Pamela avrebbe commesso questo grave gesto e di rimando è andata a riferirlo a Edoardo e Giaele De Donà. Immediata la loro reazione: “Questo veramente è uno scoop. Io l’avevo detto che non aveva rispetto per altri. Avevo ragione o no?”, dice Antonella. Antonella Fiordelisi ha rivelato invece di aver scoperto che Pamela Prati avrebbe portato con sé del tonno, delle fette biscottate e dell’olio che non si trovavano da giorni nella casa. Edoardo Donnamaria non sembra interessato alla questione ma la Fiordelisi ha subito replicato: “Sto zitta che è meglio”.

Poi la Fiordelisi ha avuto un confronto con Pamela Prati a cui ha chiesto cosa avesse combinato e le ha riferito quello che le era stato detto dagli altri vipponi. Pamela Prati si è detta arrabbiata per la grave insinuazione e ha spiegato di aver ricevuto l’olio direttamente dal GF per alcune sue necessità alimentari. Antonella Fiordelisi le spiega che sembrava una mancanza di rispetto nei confronti degli altri ma ascoltando le parole di Pamela si è ricreduta. Anche Patrizia Rossetti commentando il fatto con Daniele Dal Moro ha spiegato di non aver digerito il comportamento di Pamela: “Non nascondi le cose, non va bene. Guarda, io non sono prevenuta. Ho aspettato di vedere le persone qui dentro. A me quello che ha fatto lei o tu nel tuo passato. Vedo cosa fa qui dentro. Qui mi è piaciuta e mi sono affezionata”.

Pamela Prati si difende dalle accuse dei vipponi: “Oggi non mi calcolate…”

Nelle scorse ore Pamela Prati si è confrontata in giardino con gli altri inquilini della casa del grande Fratello Vip e ha chiarito la sua posizione. Luca Salatino è stato il primo a far notare a Pamela che qualcosa non andava e lei ha replicato: “Me l’hanno già detto ieri sera. Non ho nascosto nulla ma ho messo da parte”. Luca Salatino non crede alle sue parole e a quel punto Pamela Prati gli mostra una bottiglia d’olio e le dice: “Questa era piena. Io poi l’ho offerta”. Luca Salatino fa notare a Pamela che erano giorni che stavano senza olio ma Pamela Prati si difende: “Io non ho sentito”.

Luca Salatino però non è d'accordo con il comportamento di Pamela: "Non è giusto che sottrai delle cose per te". Pamela Prati esce poi in giardino e chiede: "Chi ha detto che avrei rubato l'olio?". Giovanni Ciacci prova a difendersi e Pamela Prati spiega. "Mi sono presa tre o quattro scatolette di tonno". A quel punto la Rossetti si infervora: "Io non ho mai mangiato il tonno. Tu hai nascosto le cose". Pamela Prati se la prende con gli altri e minaccia: "Oggi non mi calcolate proprio, né per pranzo e né per cena".











