Pamela Prati, dedica a Marco Bellavia dopo bacio/ “I miei occhi non ridevano così…”

Pamela Prati: scoppia l’amore con Marco Bellavia dopo il Grande Fratello Vip 2022?

Pamela Prati e Marco Bellavia, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2022, continueranno a frequentarsi nella vita di tutti i giorni? Entrambi single e con il desiderio di trovare l’amore, all’interno della casa di Cinecittà hanno trascorso diverso tempo insieme. Dopo l’abbandono di Marco e il suo ritorno nella casa per un confronto con tutti i concorrenti, la Prati ha cominciato ad aprire il proprio cuore ammettendo di essere fortemente interessata a lui. Nel corso delle varie puntate, Alfonso Signorini ha dato ad entrambi la possibilità di salutarsi. Pamela, inoltre, aveva espresso il desiderio di poter dormire, almeno una notte, con Bellavia il quale aveva accettato di fare la quarantena per realizzare tale desiderio.

L’eliminazione di Pamela Prati, però, ha cambiato tutto. I due si sono rivisti e riabbracciati nello studio del Grande Fratello Vip 2022 dove c’è stato anche un bacio e per celebrare il tutto, Pamela ha dedicato il primo post su Instagram proprio a Bellavia.

La dedica di Pamela Prati a Marco Bellavia

Sono state settimane intense quelle che Pamela Prati ha trascorso nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove si è fatta apprezzare dal pubblico e dagli altri concorrenti conquistando soprattutto il cuore di Marco Bellavia con cui potrebbe nascere una vera storia d’amore. Nel frattempo, la showgirl ringrazia tutti colore che le hanno permesso di vivere l’avventura nel casa di Cinecittà. “Credetemi non è facile descrivere quello che sento, una felicità mista a nostalgia: uscendo ho scoperto tutto l’amore e il sostegno che mi avete date dato in questi due mesi e non finirò mai di dirvi grazie, ma non vi nego che fosse stato per me sarei rimasta fino alla fine, mi ero affezionata alla casa ma soprattutto ad alcuni miei coinquilini ormai amici. Sono entrata con mille dubbi e paure e sono uscita felice, con il sorriso, piena di vita, come se da oggi ne iniziasse una nuova”, scrive la Prati.

Pamela, poi, rivolge un ringraziamento speciale ad Alfonso Signorini, alla sua famiglia e agli amici che l’hanno sostenuta in quest’avventura per poi dedicare le ultime parole a Marco Bellavia: “Grazie a te, Bellavia. I miei occhi non ridevano così da troppo tempo”.

