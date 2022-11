Pamela Prati e Marco Bellavia passano la notte insieme?/ Le foto inaspettate

Pamela Prati é eliminata dal Grande Fratello vip 2022: la reunion con Marco Bellavia sorprende

Pamela Prati e Marco Bellavia sono la “coppia vip” piú chiacchierata delle ultime ore, a margine dell’eliminazione della “diva” dal Grande Fratello vip 2022 in corso. Dopo aver fatto parlare di sé per la vicinanza mostratale da Marco Bellavia nella Casa più spiata d’Italia, eliminata al televoto da Gaiele De Donà e Attilio Romita Pamela Prati é apparsa alla nuova puntata del Grande Fratello vip 2022 da ospite in studio, dove ad attenderla c’era proprio l’ex Bim Bum Bam. L’incontro tra i ritrovati conoscenti intimi, che nella Casa dei vip avevano lasciato in sospeso la loro frequentazione al momento del ritiro del vip dal gioco, si é registrato come un momento TV all’insegna del romanticismo, appassionando i telespettatori. Nello studio del reality, in particolare, é partita la colonna sonora de Il tempo delle mele, sulle cui note Pamela Prati e Marco Bellavia si sono concessi ad un romantico paso doble, corredandolo con un appassionante bacio a stampo. Che sia esplosa la passione tra i due, in TV?

Pamela Prati esce con Marco Bellavia, lontani dal Grande Fratello vip?

Ma soprattutto che i due ormai ex Grande Fratello vip 2022 abbiano trascorso la notte dell’eliminazione dal reality di Pamela Prati insieme? I quesiti sorgono ora spontanei, tra i fan e non, della tanto chiacchierata nuova coppia vip. E, intanto, spuntano degli scatti curiosi tra le Instagram stories dei diretti interessati, a partire dalle ore a cavallo tra la serata dell’eliminazione e l’alba all’indomani dell’uscita di scena di Pamela dal Grande Fratello vip 2022. Nelle nuove stories, sia Marco Bellavia che Pamela Prati condividono degli scatti che li immortalano insieme nel romantico ballo registrato al Grande Fratello vip 2022, segno che a partire della notte del ricongiungimento i due si pensino a vicenda. Tra le stories post-Grande fratello vip 2022, poi, Pamela Prati condivide anche una storia che la immortala con gli amici Enzo e Angelo a cena da McDonald’s. Insomma, si fanno attendere -almeno per il momento – le foto di un’uscita extra TV di Marco Bellavia e Pamela Prati, ma non si esclude che i due ritrovati ex gieffini possano uscire allo scoperto a breve, per la gioia dei fan dei Belprati.

#PamelaPrati e #MarcoBellavia passano la notte insieme dopo l’eliminazione della “diva” dal #Gfvip? La domanda sorge spontanea, tra le stories…😏 pic.twitter.com/P8T2w1fuvt — Serena Granato (@SerenityG_90) November 11, 2022

