Pamela Prati e il “caso frangia” al GFvip/ Il web “Non esiste come Mark Caltagirone!”

Pamela Prati, sparisce la frangia al Grande Fratello vip 7: che succede?

Pamela Prati torna a sorprendere in TV, stavolta come concorrente al Grande Fratello vip 7, con il curioso caso della frangia sfoggiata alla prima puntata del reality, che di colpo é già sparita. In occasione della prima diretta del Grande Fratello vip 7, Pamela Prati si presentava al pubblico del gioco della Casa più spiata d’Italia con indosso un outfit luccicante e una frangetta audace a fare da cornice al suo viso, pronta a ricominciare da zero dopo il caso del fantomatico promesso sposo Mark Caltagirone, che lei prima presentava nel 2008 come il grande amore della sua vita, e poi definiva qualche mese dopo come il personaggio inventato dalle agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Dopo il caso mediatico del promesso sposo dall’identità catfishing, Pamela Prati si dichiara pronta a ricominciare da zero in TV, anche se al Grande Fratello vip 7 esplode il nuovo caso mediatico che la coinvolge per via del suo hairlook, cambiato radicalmente 24 ore dopo il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

La reazione web al caso post-era Mark Caltagirone

Cosa é successo all’iconica frangetta che Pamela Prati ha sfoggiato alla prima diretta del Grande Fratello vip 7? A rivelare cosa si cela dietro la sparizione dell’iconico look dell’opening di Pamela Prati al reality dei vipponi é proprio la diretta interessata, in occasione di un dialogo registrato nella Casa con Cristina Quaranta. Come spiegato all’ex Non é la Rai, l’ex storica del mai esistito Mark Caltagirone ha applicato una clip da extension al suo hair-look sfoggiato alla prima diretta del Grande Fratello vip 7, donandosi quindi un aspetto totalmente stravolto rispetto al passato. Anche se l’effetto très chic della frangetta é svanito nel giro di 12 ore dalla diretta del nuovo debutto TV, dal momento che l’ex star del Bagaglino ha rimosso la clip dalla sua fulva chioma nero corvino e la non tarda ad arrivare la sentenza del web, lanciata da Deianira Marzano. L’esperta di gossip così sentenzia il look curioso, a prova di sparizione, by Pamela Prati: “La frangia della Prati sparita come Mark Caltagirone!” .

