Pamela Prati e Marco Bellavia insieme dopo il GF Vip?/ La proposta piccante e il possibile bacio in studio

Pamela Prati e Marco Bellavia, nascerà un amore dopo il Grande Fratello Vip?

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe essere nata un’altra coppia che non ha però avuto modo di conoscersi bene e frequentarsi ma che sembra abbia il desiderio di farlo una volta fuori dal gioco. Loro sono Pamela Prati e Marco Bellavia che, durante la breve permanenza di quest’ultimo nel reality, sembravano avere un forte feeling. Marco, dal canto suo, non ha mai fatto mistero dell’interesse nei confronti di Pamela che, inizialmente, si è però tenuta sulle sue.

Poco a poco anche la Prati si è sciolta e ha ammesso di avere un interesse per Bellavia e di rivolerlo in Casa anche solo per trascorrere una notte insieme. Marco si era allora detto pronto anche a fare la quarantena nuovamente per stare una sola serata con lei, e la richiesta è stata da Pamela ribadita anche in altre occasioni.

Pamela Prati e Marco Bellavia, bacio in studio per sugellare la nascita della coppia?

“Pamela vista questa tua dichiarazioni devo essere onesto e sincero: accetto di mettermi in gioco con te. Sono disposto a fare la quarantena e ad entrare a supportati in questa avventura”, ha allora ammesso Marco Bellavia. Nell’ipotesi che sia Pamela Prati a lasciare il programma nella puntata del Grande Fratello Vip di oggi 10 novembre, in studio potrebbe finalmente esserci il nuovo incontro tra i due e chissà che questo non venga sugellato dall’attesissimo bacio dei due. Un gesto simile potrebbe in effetti confermare la reale volontà di entrambi di iniziare a frequentarsi fuori dalla Casa e lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip. Staremo a vedere!

