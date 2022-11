LDA: web in tilt per Cado/ Le reazioni di mamma Carmela Barbato e papà Gigi D’Alessio

LDA stringe le forze con Albe, dopo Amici 21: il web commenta il rilascio e spiccano Gigi D’Alessio e Carmela Barbato

Per molti, tra i loro fan, sono i vincitori mancati di Amici 21 di Maria De Filippi, e in queste ore LDA e Albe raccolgono i frutti del loro nuovo singolo, dal titolo Cado, per cui il web é in tilt, tra le reaction più disparate. E emergono in particolare le reazioni degli ex coniugi e genitori di LDA, il papà d’arte e ambasciatore della musica di Napoli nonché cantautore di successo internazionale, Gigi D’Alessio, e la mamma casalinga Carmela Barbato, che i telespettatori hanno avuto modo di conoscere meglio durante il percorso che il cantautore 19enne – disco di platino in tempi record nella storia di Amici con Quello che fa male- ha intrapreso ad Amici 21.

“Il divorzio non é ingiusto come credevo…mi ha tolto tanto ma sono sereno”, cantava LDA tra le barre scritte di suo pugno in aggiunta al testo originale, sulle note della cover personale di Un attimo ancora, in una delle puntate domenicali di Amici 21. Così, LDA si diceva vicino ai figli di genitori separati o divorziati. E a suggellare nel web il successo del rilascio del singolo del duo di Amici, Cado, tra gli altri commenti social d’esultanza a margine del post promozionale di LDA su Instagram, sono aggreganti quelli di Gigi D’Alessio e l’ex Carmela Barbato. “Cado fuori ora!”, scrive LDA, a corredo del suo post, seguito poi tra gli innumerevoli commenti di consenso da Gigi D’Alessio, che con la sua inconfondibile saggezza, così, sorprende il popolo del web: “L’importante é cadere all’impiedi”. E spicca anche la reaction iconica di mamma Carmela Barbato, ovvero una serie di emoticon a forma di tre fuochi e un cuore.

Cado é una canzone d’amore del duo di Amici 21

Tra le reazioni web al rilascio di Cado, inoltre, si impongono anche i commenti più aggreganti dei supporter del duo di Amici 21: “Che bomba”, “Stupenda”, “Questa é una bop”, si legge tra i commenti dei fan, a cui si aggiungono i messaggi di consenso degli altri ex compagni cantanti Calma e Alex Wyse e il professore di canto e musica di LDA, Rudy Zerbi, ad Amici 21.

Il nuovo singolo in cui LDA stringe le forze con Albe, Cado, é una ballad puramente pop su una storia d’amore tra alti e bassi, che abbraccia lo status sentimentale di molti tra gli ultimi romantici superstiti, in primis appartenenti alla generazione zeta. La canzone, che parla di un amore di altri tempi, é scritta a quattro mani dagli ex Amici 21, in un duo inaspettato “LDAlbe” che nasce sotto la produzione artistica dei producer Alessandro Caiazza e Steve Tarta, per Columbia Records (Sony Music Italy). Ovvero, la casa discografica che arruola il figlio terzogenito che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie storica, Carmela Barbato.

