Pamela Prati: “Figli? Mi spiace non averne avuti”/ “L’amore? Non è eterno, ma…”

Pamela Prati e la mancata maternità

Pamela Prati ha avuto una vita intensa ricca di bei momenti, ma anche di dispiaceri. Nella sua vita l’amore non è mai mancato. Ciò che invece non è mai arrivato è un figlio. Della mancata maternità, la showgirl ha parlato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha rilasciato nuove dichiarazioni sul caso Mark Caltagirone. Pamela è nata in una famiglia con tanti figli. Tra lei e le sorelle c’è sempre stato un rapporto speciale.

Pamela Prati: "Mark Caltagirone? Una truffa crudele"/ "Ho subito una violenza grave…"

Pur avendo sempre avuto un profondo senso della famiglia, la Prati non ha mai avuto figli. Oggi, ai microfoni del Corriere della Sera, la showgirl ammette di dispiacersi di non averne avuti. “Mi spiace non aver avuto figli, ma sono una zia molto presente. Tra nipoti e pronipoti ne ho una trentina. Li ho seguiti e li seguo tutti”, ha detto.

Pamela Prati, Sale del Sud il nuovo singolo/"Parlo di lacrime, ha un valore sacrale"

Pamela Prati e l’amore

L’amore, nella vita privata di Pamela Prati, non è mai mancato. La showgirl ha vissuto storie importanti che, con il tempo, sono finite, ma che porta sempre nel cuore. “Penso di essere stata fortunata perchè sono stata amata. Poi si sa, l’amore non è eterno. Ma io non ho mai avuto avventure. Sempre storie lunghe“, ha detto la Prati.

Oggi, l’amore, c’è nella vita di Pamela? La Prati non si sbilancia, ma ammette che sta vivendo la storia d’amore più importante della sua vita: “E’ appena cominciata ed è con me stessa”, ha concluso al Corriere.

Pamela Prati fuori dal Grande Fratello Vip 7?/ Spunta l'indiscrezione che...

