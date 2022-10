Pamela Prati/ “Mark Caltagirone conosciuto su Whatsapp, mi dissero ‘siete perfetti'”

Pamela Prati e Mark Caltagirone, la showgirl: “Dicevano che eravamo perfetti insieme”

Come si sono conosciuti Pamela Prati e Mark Caltagirone? La gieffina vuota il sacco durante la diretta del Grande Fratello VIP, in un vis a vis con Alfonso Signorini, che vuole ricostruire la vicenda. “Mi dicevano che aveva studiato all’estero, che si era lasciato con una donna e che credeva nel grande amore. Mi dicevano che eravamo perfetti insieme…”, racconta Pamela Prati commossa.

La showgirl ricostruisce i primi contatti con Mark e ricorda i primi approcci che l’avevano conquistata: “Abbiamo iniziato a scriverci su Whats’app, come due diciottenni. Ho trovato un uomo fragile e problematico. Mi raccontava che con la donna cui stava avevano adottato un bambino che soffriva tanto”.

Pamela Prati: “Mark Caltagirone? Non ci vedevamo per questioni di sicurezza”

Un bambino che ha conquistato il cuore di Pamela, come del resto Mark Caltagirone con cui la Prati spiega di aver “iniziato a flirtare, scriverci cose belle e mandarci delle canzoni”. “Perché non riuscivo mai a vederlo? Entrando in confidenza mi disse che era il figlio di un boss, un testimone di giustizia, adottato dalla famiglia Caltagirone, diventando grande imprenditore mondiale. Mi disse che per la sua sicurezza non potevamo vederci”, spiega sconsolata Pamela Prati nel suo racconto al GF VIP.

