Pamela Prati è fidanzata? Diciamo la verità: negli ultimi anni la soubrette ha fatto parlare di sé in più di un’occasione per quella che è la sua vita privata. Nel 2018 aveva infatti dichiarato di essere pronta a sposare un uomo, un certo Mark Caltagirone, papà di due figli. In realtà la showgirl non aveva mai incontrato l’uomo, che non esisteva. Una storia che aveva fatto parlare a lungo e che aveva lasciato strascichi importanti nella vita di Pamela Prati, tanto da indurla a pensare al suicidio.

Ora però la showgirl sembrerebbe pronta ad aprire nuovamente il suo cuore dopo vari anni da sola, che le sono serviti per superare l’enorme delusione provata dopo il matrimonio (inesistente) saltato. La soubrette avrebbe ora un nuovo fidanzato anche se questa storia è allo stesso modo molto controversa: lei ha infatti confermato e smentito questo rapporto e non è ben chiaro quale sia la verità in merito.

Pamela Prati è fidanzata? “Storia con un ragazzo di 19 anni”

Pamela Prati, infatti, starebbe frequentando un uomo molto più giovane di lei di quasi cinquant’anni: si tratta del modello Simone Ferrante, che è stato beccato più volte con la star del Bagaglino, in atteggiamenti piuttosto intimi: baci e abbracci sospetti avevano infatti nascere il dubbio che tra loro potesse esserci una storia d’amore che poi è stata confermata dalla stessa showgirl, che allo stesso modo ha poco dopo smentito tutto.

Era stata proprio lei a La Vita in Diretta a parlare di questa storia e delle paparazzate dei giornali: “Ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne” aveva rivelato, spigando poi che Simone è un ragazzo molto intelligente, che nonostante l’enorme differenza di età (quasi cinquant’anni) la fa sentire compresa: “Insieme stiamo benissimo, parliamo molto” aveva aggiunto ancora la star del Bagaglino.

Pamela Prati è fidanzata? “I giornali hanno travisato”

Dopo aver presentato Simone Ferrante come suo fidanzato, Pamela Prati ha ritirato tutto e al giornale “Oggi” ha spiegato di avere solamente un rapporto d’amicizia con il ragazzo, smentendo dunque di fatto le sue stesse parole: “Lui ha una vita sentimentale e non è corretto metterlo nel tritacarne del gossip, tra noi non c’è alcun legame sentimentale se non di stima e di amicizia. I giornali hanno travisato la vera natura del nostro rapporto”.

Dunque tra i due non ci sarebbe un rapporto d’amore ma solamente un’amicizia (forse speciale? Non è dato saperlo). Non è chiaro, però, quale sia la verità e se Pamela Prati è fidanzata: lei stessa non ha saputo dare una risposta in merito. Con Simone Ferrante, non sappiamo infatti se sia solamente un’amicizia oppure se ci sia qualcosa in più.