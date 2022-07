Pamela Prati nuova concorrente del Grande Fratello Vip?/ Una clausola su di lei

Manca sempre meno tempo per l’inizio della nuova stagione del Grande Fratello Vip e Pamela Prati ha espresso pubblicamente il suo desiderio di fare ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. Un desiderio che la donna coltiva già da diverso tempo che durante un’intervista aveva ammesso: “Il grande Fratello Vip? Lo rifarei perchè ripensandoci non mi sono divertita quanto avrei potuto”.

Di Pamela Prati aveva parlato anche il giornalista Santo Pirrotta che, ospite da Ogni Mattina aveva parlato della trattativa aperta tra la produzione del reality e la showgir ammettendo: “Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma. Con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi”.

Clausola sulla partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip

Stando alle notizie in merito alla partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip la produzione dello show avrebbe imposto una clausola alla sua partecipazione: far cadere il contenzioso con Mediaset e con Barbara D’Urso.

Come ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia, infatti: “Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip e per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara d’Urso. La voglia di giustizia prevarrà sulla volontà di tornare in tv?”.

