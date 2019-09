PAMELA PRATI/ “Mark Caltagirone? La mia tragedia, ma ora…” (Non è l’Arena)

Pamela Prati ha scelto di ritornare sul piccolo schermo e non di certo nel salotto di Barbara d’Urso, che con quasi tutti i suoi programmi si è occupata a più non posso del Caltagirone Gate. La nota showgirl ha preferito infatti la corte di Massimo Giletti e presentarsi nella puntata di debutto di Non è l’Arena che andrà in onda su La7 oggi, domenica 22 settembre 2019. Una decisione forse legata proprio a quanto avvenuto nella casa televisiva della conduttrice, per via di quell’incrinatura avvenuta fra la Prati e la padrona di casa negli ultimi, a volte mancati, interventi. Intanto le luci non si sono ancora spente su Mark Caltagirone, l’uomo fantasma che Pamela era pronta a sposare e che invece nascondeva un preoccupante segreto. E la showgirl promette: «La verità ve la racconterò io», ha anticipato sui social, parlando della sua «tragedia».

PAMELA PRATI, L’ATTESA PER LE PAROLE SUL CASO CALTAGIRONE

Pronta a dire la sua su quanto accaduto, la Pamela Prati racconterà per la prima volta come è nata l’intera operazione che vede coinvolte, anche se in modo forse differente, le due ex amiche e agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Vista come vittima ed altre come carnefice, l’ex volto del Bagaglino non ha ancora detto la sua fino in fondo. E infatti ieri in un post su Instagram ha spiegato che solo lei sa la verità e che è pronta a raccontarla. Chissà se verrà messa altra carne sul fuoco oppure se sarà l’occasione giusta per lasciare spazio a un po’ di verità. Pamela Prati ritorna in tv, ma questo non vuol dire che sia tornata sui suoi passi e soprattutto che abbia sbloccato i suoi profili social. Ancora attiva sulle piattaforme online, la showgirl limita ancora i commenti e preferisce raccoglierne solo pochissimi, puntando tutto sui like che di tanto in tanto superano i 20 mila grazie a video e foto.

PAMELA PRATI, LE PAROLE DI GILETTI

Sensuale come sempre, pronta a fare leva su quell’arte che l’ha fatta diventare il sogno proibito di tante generazioni, la Pamela Prati ci dimostra con un video come si può essere sexy anche con camicia e pantaloni. Ovviamente indossando tacchi vertiginosi. Sulle note di Back to Black di un’immortale Amy Winehouse, Pamelona sottolinea le proprie abilità di dominare qualsiasi passerella, a prescindere dall’outfit scelto per l’occasione. “Il vero stile è inventarlo”, scrive. “Un caso che fa discutere perchè secondo me tra qualche anno entrerà nei manuali delle fake news”, dice intanto Giletti in merito al caso Prati/Caltagirone a Adnkronos. Sicuro tra l’altro che la showgirl abbia tutto il diritto di dare la sua versione su quanto accaduto, una possibilità che fino ad ora, per motivi svariati, non ha mai avuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA