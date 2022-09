Pamela Prati sente nominare Barbara D’Urso al GF Vip e reagisce male/ Il gesto non passa inosservato

Pamela Prati e la lite con Barbara D’Urso: “Sono in causa contro di lei”

Pamela Prati è in causa contro Mediaset e Barbara D’Urso, per il caso Mark Caltagirone e le dichiarazioni fatte dalla conduttrice a Domenica Live. Durante una puntata dello show pomeridiano di Canale 5 la conduttrice, come riporta Biccy, dichiarava: “Vi racconto un particolare. Quando è finita l’intervista con Pamela Prati, dietro le quinte, io stavo prendendo la scaletta per l’ospite successivo e avevo due minuti. Ad un certo punto è passata Pamela arrabbiatissima con me. Io le ho detto ‘Pamy, che succede, che ti ho fatto?’. Lei mi ha detto ‘Tu come ti sei permessa di fare una cosa del genere? Tu, in questa cosa così meravigliosa dei bambini in affido, hai mandato le mie immagini del Bagaglino”.

E ancora: “Io le ho detto ‘Era un omaggio alla tua carriera. Che cosa c’è di male?’. Si arrabbiò molto, mi fece veramente uno schifo, mi è rimasta impressa. Capisci che se questo è tutto finto, io mi sento ancora di più presa per il cu**. Molto presa per il cu**”. Di tutta risposta, Pamela Prati si è alzata dallo studio e poi ha fatto causa alla conduttrice e a Mediaset.

Pamela Prati la reazione mentre sente nominare Barbara D’Urso

Dopo le vicende svoltasi a Live: Non è la D’Urso, Pamela Prati e Barbara D’Urso sono abbastanza lontane dall’essere amiche. La showgirl ha querelato la conduttrice e ancora oggi sembra esserci tensione anche al solo sentirla nominare.

Ieri sera, Patrizia Rossetti, rivolgendosi alla gieffina dice: “Se a me non piace una persona… ti faccio un esempio: se Barbara d’Urso”, a questo punto Pamela Prati si porta la mano sulla fronte e dice: “No no”. Gesto che non è passato inosservato e che sembra celare del rancore verso la conduttrice di Pomeriggio 5.

