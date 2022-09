Pamela Prati “Soffro di claustrofobia”: pronta al ritiro dal GF VIP?/ Polemiche e…

Pamela Prati manda in tilt la produzione del Grande Fratello Vip e i vipponi, cosa ha fatto?

A poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Pamela Prati è già in crisi. La prima partecipazione di Pamela nel programma non andò bene considerando che la showgirl fu espulsa a causa della violazione del regolamento. Pamela ha deciso di riprovarci e si è messa nuovamente in gioco. Nella clip di presentazione ha spiegato di voler mostrare un’altra parte di lei e poi non ha mancato di dire che ci saranno nuove rivelazioni sul caso Mark Caltagirone. Dopo la fine della diretta però Pamela Prati ha avuto già delle lamentele da fare. Oltre ad aver polemizzato sul numero dei concorrenti, troppo elevato a suo dire, Pamela avrebbe confessato di soffrire di claustrofobia. A quel punto, Sara Manfuso le si è avvicinata per rassicurarla: “So che non è facile ma conta su di me, potrai sempre contare su di me”.

Pamela Prati è stata anche rimproverata dalla produzione per l’uso scorretto del microfono. Pamela Prati sembra non aver imparato la lezione, insomma. Pamela ha anche deciso di dormire nel furgoncino, isolandosi dagli altri compagni di avventura. Pamela, poco prima di dormire, ha anche rimproverato gli altri vipponi: “State a fa una caciara” e per questo motivo ha chiuso la porta. A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip, Pamela Prati è già nell’occhio del ciclone per via di questi comportamenti. Riuscirà a riprendere la retta via?

Pamela Prati è entrata nella casa del Grande Fratello Vip con il proposito di divertirsi. Ieri sera nella prima puntata del Grande Fratello Vip, Pamela Prati ha subito esordito ballando il suo nuovo singolo Que te la pongo. Dopo l’ingresso di Pamela nella casa, Alfonso Signorini ripercorre le tappe del caso Mark Caltagirone scoppiato qualche anno fa: “È nato tutto da un’intervista su Chi in cui Pamela rivelava di aver trovato un nuovo amore. Dopo quella confessione, su Gente Pamela Prati appariva in abiti da sposa e svela il nome del misterioso fidanzato. È un imprenditore, 53 anni, 7 in meno di lei, con due bambini in affido: Sebastian di 11 anni e Rebecca di 7”. Pamela Prati confida di aver sofferto molto e che con questa partecipazione vuole mettere sopra una lapide al caso Mark Caltagirone.

Alfonso Signorini aggiunge qualche dettaglio: “Nessuno sa niente di questo Mark Caltagirone, si sa che è un ricchissimo imprenditore, che vive tra gli Stati Uniti, la Francia e raramente in Italia. Nelle sue interviste Pamela racconta di vivere un’incredibile favola d’amore che l’ha trasformata in una vera e propria principessa, mamma e quasi moglie. I bambini Sebastian e Rebecca la chiamano ogni giorno, ma a distanza, perché Pamela non li ha mai visti e non ha mai incontrato questo misterioso uomo. Dopo qualche mese, nell’aprile 2019, Dagospia rivela che Mark Caltagirone probabilmente non esiste e che i suoi profili social sarebbero fake. A questo punto scoppia il caso”. Intanto anche Giovanni Ciacci dubita di Pamela Prati anche se è pronto a prendere le sue difese qualora dovesse ricredersi: “Se lei è stata veramente truffata o raggirata fin dal primo momento, e ci darà le prove in questo percorso, io sarò con lei. Però io tutt’ora non le credo”.











