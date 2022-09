Pamela Prati “Temo l’ingresso di persone fastidiose”/ Confronto con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo?

Pamela Prati teme qualcuno? “Ho paura che entrino persone fastidiose…”, a chi si riferisce?

Pamela Prati è preoccupata. La showgirl, conversando in giardino con Elenoire Ferruzzi, si è sfogata esprimendo i suoi dubbi, la quale le ha chiesto se era felice di essere al Grande Fratello Vip e di aver avuto una seconda opportunità dopo quella fallimentare dell’edizione a cui aveva partecipato. Come riportato da The Pipol Gossip, Pamela Prati ha risposto: “Sì, me la sto vivendo meglio. Sono onesta. Ai tempi del mio primo GFvip mi sentivo soffocare dopo due ore. Detestavo tutto, persino la voce della conduttrice che invece col senno di poi mi rendo conto che sia stata anche fin troppo clemente con me. Ilary, che carina”. Pamela Prati ha però poi aggiunto un dettaglio interessante. La showgirl ha spiegato di temere degli ingressi nella casa. Probabilmente Pamela si riferirà a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le due agenti coinvolte nel caso Mark Caltagirone.

Pamela ha infatti detto a Elenoire: “Quest’anno temo solo che possano entrare persone un po’ fastidiose, diciamo cosi. Cioè, credo proprio entri una persona in particolare che penso sia più facile possa entrare qui dentro. Diciamo che credo sia anche più adatta a fare questa cosa qui. Ma non lo so, non ho voglia di litigare e urlare. Voglio solo divertirmi. Spero mi sentano”. Sui social è scoppiato subito un tam tam per capire a chi si sia riferita Pamela. C’è chi è convinto di saperlo: “Se avesse detto “mi riferisco a Eliana Michelazzo” avrebbe fatto più figura!!! @elianamichelazzo IO LA METTEREI SUBITO DENTRO COSÌ SCATENA L’inferno”, ha scritto un utente sui social. Sarà lei la persona che teme Pamela?

A poche ore dall’ingresso di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip, Pamela Perricciolo è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone. L’ex agente della showgirl sostiene che in realtà mentre Pamela Prati parlava del finto fidanzato viveva a casa con uno vero. In un messaggio pubblicato sulle storie Instagram, la Pericciolo ha acceso nuovamente i riflettori su questa vicenda complice del fatto che Pamela Prati si sia detta pronta a mettere finalmente un macigno su questa vicenda. La Pericciolo non fa il nome di Pamela ma scrive: “Ho imparato tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia… non ripaga mai… anzi… oggi stranamente mi sento buona e vi do alcuni consigli… Inizio con il più importante… Pensate sempre a voi per primi… Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettere e non ne vale la pena”.

Pamela Perricciolo ha proseguito lanciando una pesante bomba sulla vita privata di Pamela Prati. La donna ha rivelato: “Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici”. Come replicherà Pamela Prati a questa accusa?











