Non ha vissuto una vita semplice Salvatora Pireddu, mamma di Pamela Prati, originaria della Sardegna dove la figlia è nata e cresciuta prima tentare la fortuna a Roma, dove è entrata nel mondo dello spettacolo e ha ottenuto il successo che cercava prima di lasciare la sua terra. A parlare della donna e dei sacrifici fatti per i suoi figli è stata la stessa Pamela, sua figlia, che nel corso della sua esperienza nella casa del Grande Fratello di qualche anno fa, ha raccontato che la mamma fu abbandonata da suo padre con otto figli. Prima ancora, però, aveva vissuto un altro dramma: era rimasta vedova da giovanissima di un altro uomo.

“Mia madre è stata la mia eroina. Ha tirato su da sola otto figli. Si era sposata giovanissima e a diciassette anni era rimasta vedova di guerra. Si era messa con mio padre, senza sposarsi, e lui l’aveva lasciata con i bambini da crescere”. Dopo la morte del primo marito durante la guerra, dunque, Salvatora si era legata a questo secondo uomo, padre di Pamela Prati e di altri sette figli. Lo stesso uomo ha deciso di abbandonare la famiglia e di costruirsi un’altra vita con un’altra donna: un grande dolore per Pamela Prati e per i suoi fratelli che nonostante il dolore per l’abbandono del papà e le condizioni di povertà, sono cresciuti molto uniti.

Salvatora Pireddu, mamma di Pamela Prati, chi è: “Ho realizzato un mio Sogno quando…”

Salvatora Pireddu, mamma di Pamela Prati, è sempre stata descritta dalla figlia come un esempio: è stata infatti una donna forte e coraggiosa, che ha dovuto prendere delle decisioni scomode e non semplici per il bene della famiglia e dei suoi figli, che ha sempre difeso e protetto. “Era stata costretta a metterci in collegio, a un centinaio di chilometri da Ozieri, il paese dove ero nata.

Avevo un anno e mezzo. Mamma ha lavorato tanto per riprenderci tutti” ha rivelato ancora la star del Bagaglino, che è sempre stata consapevole degli enormi sacrifici fatti affinché i suoi otto figli potessero avere una vita dignitosa. Proprio per questo, non appena ha ottenuto il successo che sperava di avere a Roma, Pamela Prati ha voluto ricompensare la mamma ricomprando a Salvatora Pireddu quella casa che aveva venduto quando le loro condizioni economiche erano tutt’altro che positive. Un sogno realizzato per Pamela, che ha reso felice la mamma.

