Pamela Prati Vs Samantha De Grenet/ “Cattiveria e aggressività con Stefania Orlando!”

Pamela Prati torna a far sentire la sua voce in relazione al Grande Fratello Vip 2020. Questa volta la showgirl, che in passato è stata anche gieffina, ha detto la sua sull’acceso scontro che ha visto protagoniste Stefania Orlando e Samantha De Grenet, quest’ultima con parole particolarmente dure. “Non sopporto le donne che odiano le donne. – ha esordito la Prati in una storia pubblicata su Instagram – Non sopporto la cattiveria, non sopporto l’aggressività. Sono e sarò dalla parte di Stefania Orlando, una persona per bene che non merita di essere trattata così”. Parole chiare quelle della showgirl che ha inoltre avuto parole al vetriolo anche per Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi che hanno parlato di lei nella Casa in merito alla questione ‘Mark Caltagirone’.

Pamela Prati contro Cecilia Capriotti: “Dice cose non vere”

Intervistata da 361Magazine, Pamela Prati è tornata sull’argomento, dichiarando: “Io da un’altra donna non mi aspetto una cosa simile. Una donna che attacca un’altra donna è una cosa triste.” ha tuonato parlando proprio della Capriotti. Poi ha aggiunto: “Quello che ha raccontato non è vero, non sono cose vere. Io non la conosco, non è mia amica. L’avrò vista soltanto due volte. Tommaso prima del 2019 non lo conoscevo. Lo reputo un ragazzo intelligente, non ce l’ho con lui, ma vorrei smentire le parole della Capriotti, che mi ha trattata male.” La Prati ha dunque smentito quanto detto da Cecilia in merito alla serata a Napoli: “Quando sono stata a Napoli all’evento Vip Champion, sono stata acclamata. Sono molto amata dagli organizzatori e dalla maggior parte dei napoletani. Quindi non è vero che mi hanno fischiata come ha raccontato Cecilia Capriotti. E’ stato un weekend molto bello e pieno d’affetto.” ha concluso.



