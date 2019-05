Pamela Raffaela Fasciana a Mattino5/ Video:”Marito di Eliana Michelazzo? Un deputato”

Sarà un mercoledì di fuoco questo per tutti coloro che stanno seguendo il trash del caso Pamela Prati visto che quest’ultima sarà ospite a Chi l’ha visto? mentre Eliana Michelazzo tornerà nel salotto di Live Non è la d’Urso. Anche a Mattino 5 oggi si è parlato delle due e delle rivelazioni che Pamela Perricciolo ha fatto a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano e, ancora una volta, non si capisce chi sia colpevole e quanto tutte e tre abbiano messo insieme questa macchinazione di cui, poi, sono rimaste vittima. Ad aggiungere altra carne al fuoco arriva, in esclusiva per Mattino 5, Pamela Raffaela Fasciana, influencer ed Event manager che qualche anno fa è stata contattata proprio da Eliana Michelazzo per il lancio del suo marchio We Positive, lo stesso che per mesi ha spopolato tra i personaggi di Uomini e donne e sui corpi (magliette e braccialetti) di alcuni vip.

RAFFAELLA FASCIANA CONTATTATA DA ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO

In particolare, Raffaella Fasciana racconta a Mattino 5: “Sono stata contattata nel 2015 partendo dai social, ero molto forte attraverso il mio sito e il mio Instagram, mi hanno così chiesto di condividere il loro brand We Positive. Dopo c’era la volontà di avermi con loro in agenzia e con loro c’era già una basica confidenza tra incontri di lavoro, cene e riunioni, e tutto sapeva già di situazione organizzata ma ad un certo punto ho capito che qualcosa non andava”. La Fasciana si tirò fuori da tutto questo quando ha iniziato a chiedere qualcosa di più ovvero di avere alcuni contatti che nessuno le ha procurato e così il racconto a Mattino 5 continua: “La Perricciolo mi disse che era partita facendo questo lavoro su Napoli tramite i social, c’era la possibilità di avere profili, attivare siti, avere un’organizzazione ad hoc. Dopo questo la Michelazzo aveva la volontà di costruire invece il suo regno con l’agenzia su eventi e parte vip“.

IL DEPUTATO MARITO DI ELIANA MICHELAZZO

Raffaella Fasciana si è trovata davanti ad una sorta di minaccia da parte di Eliana Michelazzo quando ha mostrato i primi segni di cedimento e la sua volontà di tirarsi indietro. Tutto sembrava campato molto in aria: “Se mi vuoi mi procuri questi appuntamenti? Ma alla prova del nove lei si tirò indietro”. Lei voleva del materiale in cambio ma la Fasciana si è tirata indietro e così sono poi arrivate le minacce. Pur parlando di una ragazza normale rivela che la Michelazzo ha rilanciato: “Sono la moglie di un deputato e quindi con me non scherzi”. La minaccia è avvenuta nel corso di una telefonata molto animata alla quale la stessa Fasciana ha messo fine buttando giù il telefono. Fatto sta che lei non è stata più contattata dalle due e quindi tutto quello che è venuto a galla in questi giorni lo ha scoperto tramite i giornali e la tv.

Ecco il video del momento:

In diretta a #Mattino5 le dichiarazioni in esclusiva di Pamela Fasciana su Eliana Michelazzo: "La mia esperienza con l'agenzia Aicos" pic.twitter.com/O8Qc57aq2u — Mattino5 (@mattino5) May 29, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA