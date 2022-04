Pamela sveglia dal coma “grazie” al canto/ Sorpresa Big Show: sul palco senza saperlo

Esibizione struggente a Big Show, dove la giovane Pamela canta Torna a Casa dei Maneskin davanti ad un foltissimo pubblico. I suoi genitori, in platea, raccontano la sua storia, prima che lei entri nel dietro le quinte per sostenere un finto provino che la porterà direttamente sul palco. “Un giorno riceviamo la telefonata che non avremmo mai voluto ricevere. Ci dicono che Pamela è caduta, che era in ambulanza e che dovevamo precipitarci all’ospedale perché era in coma”, racconta emozionata la mamma. “Ci dissero che non sarebbe mai tornata come prima e che i danni dell’incidente erano irreversibili. Ci dissero che probabilmente non ce l’avrebbe mai fatta. Invece oggi Pamela è perfetta”.

Ci Vuole un Fiore, Francesco Gabbani/ Diretta: Standing ovation per Tananai!

Pamela, dal coma a Big Show: celebrità per una notte grazie ad Enrico Papi

Pamela sta benissimo e ha una gran voglia di cantare. Non una canzone qualunque, ma una canzone che l’ha aiutata durante il suo percorso di riabilitazione: Torna a casa dei Maneskin. Quando inizia ad esibirsi, la piccola aula audizione si apre direttamente sul palco, dove Pamela incontra i fisioterapisti, la sua famiglia e il fidanzato Carmelo. La reazione, naturalmente, è davvero incredibile e di puro stupore. Le emozioni prevalgono sull’esibizione incerta. Ma non potrebbe essere diversamente, considerando l’alto tasso di emozioni della serata. La sorpresa è servita.

LEGGI ANCHE:

Big Show, Enrico Papi/ Diretta 1a puntata e ospiti: D'Alessio e il sogno di LidiaAmici 21, Aisha compie gli anni/ Esce il duetto con One Republic

© RIPRODUZIONE RISERVATA