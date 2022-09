Pan – Viaggio sull’isola che non c’è/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman

Chi fa parte del cast di Pan – Viaggio sull’isola che non c’è?

Questa sera, sabato 27 settembre, alle 21.20 su Italia 1 va in onda il film “Pan – Viaggio sull’isola che non c’è” realizzato nel 2015 per la regia del londinese Joe Wright. È una rivisitazione in chiave moderna del romanzo “Peter Pan” di James Matthew Barrie, drammaturgo e scrittore inglese. Fanno parte del cast Hugh Jackman, Levi Miller, Rooney Mara e Garrett Hedlund. “Questa variante nella biografia del personaggio creato nel 1902 da Mathhew J. Barrie e riproposto in mille salse sullo schermo (…) professionalmente diretta da Joe Wright (…) offre momenti di grande spettacolo, Levi Miller incarna un Pan dal visino incantevole, Rooney Mara è una grintosa Giglio Tigrato e il Barbanera di Hugh Jackman è davvero intrigante. Insomma, come film per ragazzi il prodotto funziona”, ha scritto Alessandra Levantesi Kezich, su La Stampa nel 2015.

Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, la trama del film

La storia di “Pan – Viaggio sull’isola che non c’è” si svolge in Inghilterra e vede protagonista un bimbo di nome Peter che ha vissuto per anni in un orfanotrofio. Peter ha un solo amico con cui parlare, è un simpatico ragazzo di nome Pennino. I ragazzi si sono accorti che nell’orfanotrofio, di notte, inspiegabilmente sparisce qualcuno. Una sera alcuni bambini, tra cui Peter, vengono rapiti e portati su una imbarcazione volante. I rapitori sono dei pirati che portano via i bambini dall’istituto e danno in cambio danaro e gioielli. A capo dei pirati c’è il temuto Barbanera che fa dei rapiti i suoi schiavi e li porta sull’Isola che non c’è. I pirati sono in cerca di una polvere di fata che ha la caratteristica di mantenere sempre giovane. Mandato a lavorare in miniera, Peter trova una piccola scaglia di polvere ma un altro ragazzo la ruba e lui viene accusato di essere bugiardo e buttato da un ponte. Mentre cade giù Peter comincia a ondeggiare e perde conoscenza.

Quando riprende i sensi Peter si trova in una stanza con Barbanera, questi gli parla di una profezia secondo la quale un ragazzo in grado di volare lo avrebbe sconfitto. Peter viene rinchiuso in un piccolo sgabuzzino ma Giacomo Uncino, che aveva conosciuto quando lavorava in miniera, lo aiuta a fuggire. Insieme all’amico Spugna si dirigono nel bosco. Peter comincia a cercare la mamma ma si scontra con uno stormo di uccelli giganteschi; viene messo in salvo dagli indiani del posto che lo chiudono in prigione perché pensano che Peter sia dalla parte di Barbanera. Il capo villaggio si accorge che Peter porta un medaglione identico a quello della madre e il giovane gli parla della madre che era stata una schiava del pirata Barbanera. Questi era infatuato di Mary ma nel cuore della donna c’era solo il principe delle fate, per questo motivo il pirata tentò di ucciderla. Per salvare la sua amata il principe prese sembianze umane ma l’incantesimo sarebbe svanito nel giro di un giorno. Insieme andarono sulla Terra e proprio allora concepirono il loro bambino, Peter. Per evitare una brutta fine al suo bambino, Mary lo ha portato nell’orfanotrofio e gli ha lasciato il suo medaglione e una lettera. Dopo tanti ostacoli e tante disavventure Peter libera per sempre le fate e rivede lo spirito della sua cara mamma. Peter decide di portare bambini dell’orfanotrofio, finalmente liberi, sull’Isola che non c’è.

