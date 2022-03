Panico all’Isola dei Famosi 2022/ Pipistrelli in palapa: “Ma non solo loro…”

Attimi di sconcerto e stupore all’Isola dei Famosi 2022. Durante la diretta del programma, Alvin, inviato di Ilary Blasi, interrompe il collegamento con la conduttrice per avvisarla di quanto sta accadendo in palapa. “Perdonami Ilary ma ci sono stati attimi di panico qui in palapa“, interrompe il famoso speaker radiofonico dall’Honduras. I telespettatori rimangono col fiato sospeso fintanto che il braccio destro della Blasi non fa chiarezza su quanto accaduto pochi istanti prima. “Praticamente qui c’è stato il panico perché sono volati due pipistrelli”, precisa incredulo Alvin.

Alvin alle prese coi pipistrelli all’Isola dei Famosi: “Proviamo a tenerli a a bada”

Senza badare troppo alla diretta televisiva, il simpatico inviato dell’Isola dei Famosi 2022, sottolinea di aver notato qualcosa di molto strano in palapa. E naturalmente ribadisce di essere ancora alle prese con i fastidiosi pipistrelli: “Stiamo cercando di tenerli a bada”, spiega. Una volta rientrato il pericolo, Alvin la butta sull’ironia, d’altra parte si è trattato solo di un piccolo incidente di percorso: “Sapessero i naufraghi cosa nascondono queste mangrovie sarebbero stati felici di vedere solo i due pipistrelli”, chiude tra il serio e il faceto lo speaker.

