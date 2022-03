Nicolas Vaporidis Vs Floriana “Pazza, esaltata e arrogante”/ Lei furiosa “Sei falso!”

Che Floriana Secondi sarebbe stata una delle protagoniste più discusse di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi era cosa certa, tant’è che la prima lite in Honduras vede proprio lei come protagonista. A finire nel suo mirino è stato Nicolas Vaporidis, accusato di essere un ‘privilegiato’ perché esentato dal dover essere legato al compagno assegnatogli con una corda. La regola vuole infatti che tutti coloro arrivati da ‘single’ siano legati costantemente ad un compagno a differenza di chi arrivato in coppia. Gli unici che non lo sono, seppur single, sono proprio Nicolas ed Estefania, perché premiati dal televoto e immuni. Questo, però, non va giù a Floriana che se l’è presa proprio con Vaporidis.

“Per me questa è l’isola dei carcerati. Se uno va a L’Isola dei Famosi non va legato così. Il motivo qual è? Io non ho perso la prova e non ho fatto nulla. – ha tuonato Floriana, attaccando poi l’attore – Ce l’hanno con me, perché non t’hanno legato a te? Perché tu eri immune il primo giorno e a me m’hanno devastata appena so arrivata? Tu sei privilegiato secondo me, te lo dico io fidate. Non è giusto che sei arrivato immune. Tu ci hai nominati e noi non potevamo votarti. Fai lo splendido e non mi piace, almeno state zitto. Sei falso come i soldi del Monopoli”.

Nicolas Vaporidis ha inizialmente cercato di mantenere la calma ma, di fronte alle provocazioni di Floriana, ha poi ceduto: “Ma che ca**o stai a dì? Dici che sono un privilegiato, ma la verità è che tu ti senti vittima del mondo.”, ha tuonato. Lo sfogo è dunque sfociato in lite e Vaporidis ha continuato: “Questo è il tuo stile di gioco, accusare la gente e lamentarti che tutti ce l’hanno con te. Non si può parlare con una persona del genere. Te straparli e sei arrogante e presuntuosa e poi menti. Fatti il tuo show vai avanti.” L’ha quindi accusata di essere “una pazza sta veramente fuori di testa sta donna!” Concludendo la discussione furioso: “Guarda che sei un’esaltata e con te non si può parlare“. Una lite di cui sicuramente si parlerà nel corso della nuova puntata.

