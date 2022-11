Paola Barale affonda Raz Degan e Gianni Sperti/ Marco Bellavia é un dolce ricordo

Oggi é un altro giorno ospita Paola Barale: accade nella puntata del 28 novembre 2022

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Oggi é un altro giorno, con la puntata datata 28 novembre 2022 su Rai Uno, che vede Paola Barale figurare in qualità di ospite in studio. La popolare showgirl e conduttrice tv bionda e dagli occhi di ghiaccio é ospite nel talk di Serena Bortone, per la gioia dei fan, che hanno imparata a conoscerla negli anni anche per le sue lovestory passate al centro del gossip, che portano i nomi vip di Marco Bellavia, Gianni Sperti e Raz Degan.

La conduttrice, classe 1967, era regina in tv tra gli anni Novanta e i Duemila e non solo per via della sua professione, ma anche per la storia d’amore con Marco Bellavia, volto storico di Bim Bum Bam e concorrente ritiratosi dal Grande Fratello vip 2022 in corso, con il quale lei avviava una relazione di tre anni agli inizi degli anni ’90. In difesa di Marco Bellavia, finito vittima di una condotta dei coinquilini al reality dei vip a sfondo di bullismo, l’ospite a Oggi é un altro giorno si dichiara vicina all’ex con cui viveva la loro lovestory dal 1992 al 1995. O almeno questo é stando a quanto rende noto Tony Toscano, agente dell’ex Grande Fratello vip 2022, in una recente intervista concessa a Novella 2000: “È stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore”.

Paola Barale e l’affondo sugli ex Gianni Sperti e Raz Degan

Dunque i rapporti tra Paola e Marco sarebbero all’insegna dell’affetto e stima reciproca, e lo stesso, però, non si direbbe rispetto agli altri ex della showgirl. In una recente intervista concessa a Verissimo, talk show di Silvia Toffanin, Paola Barale si palesa infatti delusa dall’ex marito storico Gianni Sperti e il suo ultimo ex ufficiale, Raz Degan: “Sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati allo stesso identico modo, cioè due persone che non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che realmente sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi. Io da un uomo ho bisogno soprattutto di verità, di lealtà, di complicità, di comprensione“. Con Gianni e Raz, dunque, i rapporti per Paola Barale sarebbero del tutto inesistenti.

“Non sono amica con nessuno dei due. Quando mi chiedono in che rapporti siete, non riesco a parlare di queste persone perché in realtà non le riconosco, sono dei conoscenti con cui ho dei ricordi ormai sbiaditi in comune, non li vedo e non li sento”, aggiunge nella sua versione la showgirl e ospite a Oggi é un altro giorno.

Il matrimonio di Paola Barale e Gianni Sperti durava dal 1998 al 2022, e nel mezzo della separazione tra i due coniugi lei conosceva Raz Degan. Con il modello israeliano si é segnata una grande storia d’amore, nonostante il peso dell’attenzione mediatica, ma l’idillio finiva nel 2015.











