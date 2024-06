Paola Barale, ex fidanzata di Raz Degan/ “Non è giusto accontentarsi di un sentimento”

La loro storia d’amore tra Paola Barale e Raz Degan è stata una delle più chiacchierate del mondo dello spettacolo: lei conduttrice e showgirl di successo, lui modello israeliano. Sin dal primo incontro tra i due scatta qualcosa di speciale: è il 2002 quando Paola e Raz si ritrovano l’uno accanto all’altro durante una cena tra amici. La Barale si è da poco separata dal marito Gianni Sperti, mentre Raz Degan è preso da una dj inglese. A fine serata i due si scambiano i numeri di telefono e cominciano a conoscersi. Tra i due scatta una fortissima sintonia: sono entrambi due spiriti liberi, due gitani amanti dei viaggi e della libertà. Insieme partono per Bali e proprio durante un viaggio in Thailandia vengono paparazzati a scambiarsi baci ed effusioni che diventano di dominio pubblico. Proprio la showgirl ricordando quelle foto pubblicate sui settimanali di gossip ha raccontato da Mara Venier: “ero già separata da mio marito, ma non volevo rendere pubblico queste cose. Mi è dispiaciuto per lui anche se ci eravamo lasciati di comune accordo”.

Nonostante il grande successo nel mondo della televisione, Paola Barale decide di mettere in stand bye la sua carriera per seguire il compagno in giro per il mondo. I due viaggiano tra Oriente e Sudamerica e riprendono i loro viaggi in quello che diventa un film-documentario dal titolo “Film privato”.

La storia d’amore tra Paola Barale e Raz Degan: perchè è finita?

Dopo anni in giro per il mondo, Paola Barale decide di tornare a lavorare in tv e accetta la proposta di Maurizio Costanzo di co-condurre “Buona domenica”. Intanto qualche anno dopo la coppia deve affrontare il primo momento di crisi. Raz Degan viene chiamato per “Barbarossa”, il film di Renzo Martinelli, e sul set si invaghisce di Kasia Smutniak all’epoca sposata con Pietro Taricone. Tra i due scoppia la passione; una passione che diventa di dominio pubblico con una serie di scatti che vengono pubblicati sui settimanali di gossip.

Paola Barale decise di non commentare né tantomeno di rilasciare dichiarazioni. Anzi per superare il dolore torna in tv. Tra Paola e Raz la relazione prosegue tra alti e bassi fino all’annuncio della separazione arrivato nel 2015: ” io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti. Capita, nella vita, a un certo punto. Non è giusto accontentarsi di un sentimento che ha perso di vivacità e colore. Ora posso scostarmi i capelli davanti agli occhi. Tutto può sempre accadere”. Tra i due c’è un ritorno di fiamma durante la partecipazione di Raz a L’Isola dei Famosi, ma per la Barale è l’ennesima delusione. “Mai più visto né sentito” – è stato il commento della Barale qualche anno dopo da Mara Venier a Domenica In.

