Paola Barale “Attrazione s*ssuale per Selvaggia Lucarelli? No”/ “C’è un altro…”

Paola Barale è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 7 novembre 2022. Presentatasi in studio con il suo partner di “Ballando con le Stelle” Roly Maden e con Sara Di Vaira, Barale ha risposto all’apprezzamento che le ha rivolto la giurata Selvaggia Lucarelli in puntata (“Provo quasi un’attrazione s*ssuale per te”, ndr): “Preferisco che Selvaggia abbia un’attrazione s*ssuale per me, piuttosto che starle antipatica. Io però non sono attratta da lei… In questo momento sono attratta da altro, mi piace un altro genere…”.

Paola Barale "Fidanzato? Sono single e mi diverto/ "Perché non ho figli? La verità"

PAOLA BARALE È INNAMORATA? “TRATTATIVA IN CORSO CON UN’ALTRA PERSONA…”

Nel prosieguo di “Oggi è un altro giorno”, Paola Barale ha rivelato l’esistenza di una presenza speciale nella sua vita: “C’è una trattativa in corso con una persona – ha detto sibillina –. Questa persona, però, non si sta comportando molto bene… Però è interessante”. Per mezzo della sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, la showgirl ha riferito di essersi accorta di “non essere così libera come pensavo di essere. Alcuni giudizi e alcune cose non riesco a farmeli scivolare di dosso”. Con chi ha legato di più Paola Barale nel programma? “Sono molto amica di Ema Stokholma, ci telefoniamo spesso”.

