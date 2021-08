Paola, Benedetta, Paolo e Giovanbattista, moglie e figli Ciro Ferrara/ La fama in tv

Paola Pallonetto è la donna che Ciro Ferrara ha sposato negli anni Novanta e da cui ha avuto tre figli, Benedetta, nata nel 1990, Paolo, nel 1993 e Giovanbattista, nel 2001. Pare che i due si siano separati nel 2017, ma non si conoscono i motivi precisi dietro il loro addio. Lei è molto riservata, e l’unica apparizione televisiva di cui si ha notizia è quella della serie di spot girati nel 2004 e andati in onda in televisione per diversi anni a partire da allora.

Il marchio pubblicizzato era uno degli sponsor della Juventus quando ancora Ciro giocava, e fu per quello, probabilmente, che l’azienda scelse proprio lui come volto della pubblicità. Insieme a tutta la sua famiglia: nelle clip, infatti, compaiono anche la moglie Paola e i tre figli – allora giovanissimi – Benedetta, Paolo e Giovanbattista. Con il suo ritornello, Ciro diede vita a un vero e proprio tormentone destinato a durare negli anni: ancora oggi gli spettatori ricordano lui e la sua famiglia protagonista in tv di quei siparietti così esilaranti.

Paola, Benedetta, Paolo e Giovanbattista: chi sono la moglie e i figli di Ciro Ferrara

L’amore tra Ciro Ferrara e la moglie Paola Pallonetto è nato quando i due avevano soltanto 15 anni. Inevitabile il passo del matrimonio, mentre nel 1990 nacque la loro prima figlia Benedetta. All’epoca Ciro aveva 23 anni, dunque è diventato papà giovanissimo. Neanche sui suoi tre ‘bambini’ (oggi rispettivamente di 31, 28 e 20 anni) si hanno molte notizie: le uniche informazioni disponibili provengono da quelle interviste in cui Ciro parla fiero della sua famiglia. In una di queste, in particolare, ha dichiarato di avere dei rimpianti per non aver vissuto appieno la loro infanzia. Oggi, comunque, sta cercando di recuperare: la sintonia è molta soprattutto con Paolo, che sembrava volesse fare il calciatore, ma poi ha cambiato strada conseguendo ben tre lauree.

Tornando alla moglie, possiamo dire che quest’ultima ha un profilo Instagram molto seguito su cui condivide sia scatti relativi alla sua vita privata che foto più strettamente attinenti al suo lavoro. Sempre dal suo profilo apprendiamo che Paola si occupa di moda e abbigliamento per la Boutique Fisico al centro di Torino.



