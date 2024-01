PAOLA CARDINALE, COMPAGNA BIAGIO ANTONACCI/ Lui a Domenica In: “Ho cresciuto sua figlia Benedetta”

Biagio Antonacci a Domenica In: “Ho cresciuto sua figlia Benedetta”

Biagio Antonacci ospite nella puntata di oggi di Domenica In si è sbilanciato sulla sua vita privata. Da più di vent’anni al suo fianco c’è la compagna Paola Cardinale e la coppia ha un figlio, Carlo, di soli 2 anni. Il cantautore però ospite nel talk di Rai 1 ha voluto correggere Mara Venier: “Io ho 4 figli non 3, perché ho cresciuto la figlia della mia compagna che io ho conosciuto quando aveva 7 anni, Benedetta, Giovanni e Paolo. Paolo è molto bravo ed ho collaborato con lui nei primi singoli di questo album ed è stato molto divertente lavorare in team. Giovanni lavora in radio e sta cercando di fare il manager, Benedetta vive a Bruxelles e fa l’avvocato e poi c’è Carletto che ha due anni.”

Biagio Antonacci: “Rimpianto più forte? Non aver detto ‘ti voglio bene’ a mio padre"/ “Dopo Sanremo..."

Su quest’ultimo Biagio Antonacci ha sfiorato la commozione a Domenica In: “Avere un figlio a 60 anni ti cambia la vita” E poi ha aggiunto che in un certo senso è come ringiovanire. Il cantante poi ha fatto una confessione intima, ha il rimpianto di non aver dimostrato il bene che voleva ai suoi genitori, soprattutto al padre che non c’è più, e per questo con i figli forse è stato eccessivamente affettuoso ripetendogli spesso che li ama. (Agg di Liliana Morreale)

Paola Cardinale e l’amore con Biagio Antonacci

Paola Cardinale è la compagna di Biagio Antonacci. Un grande amore quello nato tra il cantautore e la donna di cui si conoscono davvero pochissime informazioni. Sulla coppia, vige il silenzio e la discrezione. Una scelta sicuramente legata al carattere schivo e riservato dell’artista e cantautore, ma anche della donna che ha sempre preferito restare ben lontana dalle luci del mondo dello spettacolo. Gossip a parte, la coppia è felice ed innamorata e dal loro amore è nato anche il quarto figlio dell’artista. Una bella famiglia allargata quella di Biagio Antonacci che in passato è stato sposato con Marianna Morandi, la figlia di Gianni Morandi. Una storia importante da cui sono nati anche due splendidi figli: Paolo, anch’esso cantante, e Giovanni, nome dato presumibilmente in omaggio al nonno. Anche Paola in realtà è mamma di una bambina di nome Benedetta nata dall’amore con l’ex calciatore Massimo Brambati.

Dall’amore tra Biagio e Paola è poi arrivato Carlo. Un figlio tanto desiderato dalla coppia. Proprio Antonacci parlando del suo essere padre ha rivelato in una vecchia intervista. “ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico”.

Chi è Paola Cardinale, la compagna di Biagio Antonacci

Paola Cardinale e Biagio Antonacci non sono sposati e non ne sentono nemmeno la necessità. Il matrimonio, infatti, non è obbligatorio per l’autore di “Tra te e il mare” che ha precisato: “con Paola, ci scegliamo ogni giorno, ma quando finirà, finirà per lei. Le donne sanno abbandonare meglio degli uomini”. Ma chi è Paola Cardinale? Classe 1976, Paola è nata a Genova ed è più giovane di 13 anni rispetto al compagno. Nonostante la differenza di età, la storia d’amore prosegue a gonfie vele e i due sono più innamorati che mai.

In passato la Cardinale si è fatta conoscere come conduttrice del programma televisivo sportivo “Derby” in coppia con Fulvio Collovati su Telenord. La conduttrice è fidanzata da più di 15 anni con Biagio Antonacci e vivono a Milano. Il primo incontro risale al 2004.











