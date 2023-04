Paola Cardinale, compagna Biagio Antonacci/ L’amore per il cantante e il figlio Carlo

Paola Cardinale, ecco chi è il grande amore di Biagio Antonacci: vent’anni insieme e…

Nonostante la grande popolarità, la vita privata di Biagio Antonacci è sempre rimasta al riparo dalle luci dei riflettori. Della sua vita sentimentale però sappiamo che è innamoratissimo di Paola Cardinale, sua compagna da quasi vent’anni. Una grande storia d’amore impreziosita anche dalla nascita di un figlio di nome Carlo. Uniti e innamorati più che mai, la coppia non ha mai voluto esporsi al grande pubblico, anche e soprattutto per proteggere il proprio privato.

Ma cosa sappiamo esattamente della dolce metà di Biagio Antonacci? Innanzitutto che la classe 1976 è più giovane di ben tredici anni rispetto al suo compagno. Ha lavorato come modella, attrice e conduttrice. Infatti per diverso tempo ha ricoperto il ruolo di presentatrice sull’emittente televisiva Telenord, dove assieme all’ex calciatore Fulvio Collovati era alla guida del programma Derby. Ha poi recitato in alcuni telefilm e film minori.

La vita privata di Paola Cardinale e Biagio Antonacci alla larga dai riflettori del gossip, ma dopo la nascita del figlio Carlo…

Per quanto concerne la vita privata di Paola Cardinale, sappiamo che la compagna di Biagio Antonacci ha una figlia di nome Benedetta, oltre al secondo arrivato Carlo, frutto d’amore della storia con il cantante. Quest’ultimo ha costruito un rapporto davvero speciale anche Benedetta, che si sente parte a tutti gli effetti della famiglia. Benché la Cardinale e Antonacci non amino il gossip, è stato impossibile nascondere ai media la gravidanza e la nascita dell’ultimo arrivato Carlo. I fan, ovviamente, sono esplosi di gioia quando hanno saputo dell’arrivo del bambino. Adesso, dalla nascita di Carlo, è passato un bel po’ di tempo ma Biagio e la sua Paola Cardinale continuano a vivere di entusiasmi e grande passione, quella passione che li unisce praticamente da sempre.

