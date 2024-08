Barbara D’Urso sempre più vicina a Ballando con le stelle 2024?

Barbara D’Urso sarà uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2024? È questa la domanda che circola, ormai, da settimane, che vorrebbe la celebre conduttrice pronta a mettersi alla prova nell’amato show di Rai 1. Milly Carlucci starebbe facendo di tutto per avere la D’Urso nel cast della prossima edizione del talent dei Vip.

Un sì, quello di Barbara, che sarebbe un gran colpo per la conduttrice di Rai 1, che si assicurerebbe la presenza di un personaggio di spicco che di certo attirerebbe quel pubblico curioso non solo di vedere Barbara D’Urso in una veste del tutto nuova, ma anche di addentrarsi in quella vita privata che la conduttrice non ha mai esposto ai riflettori. Ma c’è davvero la possibilità che la D’Urso accetti la proposta della collega di Rai 1? O si tratta soltanto di voci senza alcuna base?

Barbara D’Urso e il video in spiaggia: un indizio su Ballando con le stelle 2024?

Mentre l’indiscrezione continua a correre e non spegnersi, è proprio Barbara D’Urso ad alimentarla con un post che ha letteralmente infiammato il web. La conduttrice, che per anni è stato il volto di Mediaset con programmi come Pomeriggio Cinque, si è mostrata in costume da bagno al mare, mentre fa il bagno e balla in spiaggia. Se inizialmente a colpire i follower della conduttrice è stata la perfetta forma fisica che mostra a 67 anni, l’occhio di molti è poi cascato sulla didascalia che la D’Urso ha affiancato al video in questione. “Ballando al tramonto” ha scritto Barbara a corredo del post, con tanto di emoji della ballerina. Una semplice coincidenza o un chiaro indizio su Ballando con le stelle? Inutile dire che molti lo hanno interpretato come un chiaro segnale al programma…

