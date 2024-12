Paola Caruso, chi è la showgirl: dalle origini alla carriera televisiva

Showgirl e noto volto televisivo, Paola Caruso si racconterà oggi pomeriggio in un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Nata a Catanzaro nel 1985, è cresciuta con i genitori adottivi Wanda e Michele per poi scoprire solo in età adolescenziale di non essere la loro figlia biologica. Solo nel 2019, attraverso l’intervento di Barbara D’Urso che ha voluto aiutarla a ritrovare le sue origini, è venuta a conoscenza della sua mamma biologica, Imma, attraverso un test del DNA il cui risultato è stato svelato in diretta proprio durante una puntata di Live – Non è la D’Urso.

La carriera professionale di Paola Caruso prende il via nel 2003 quando, dopo aver mosso i suoi primi passi nella moda, prende parte come concorrente a Miss Italia. Successivamente, nel 2006, arriva la prima importante esperienza televisiva in veste di corteggiatrice a Uomini e donne, ma è tra il 2011 e il 2016 che ottiene il più elevato grado di popolarità in qualità di Bonas, uno dei personaggi del game show di Canale 5 Avanti un altro! condotto da Paolo Bonolis.

Paola Caruso: Avanti un altro!, i reality e le vesti di opinionista tv

Paola Caruso nel corso degli anni è diventata un volto televisivo piuttosto noto, forte soprattutto dell’esperienza come Bonas ad Avanti un altro! in cui si è distinta per la sua simpatia e si è fatta conoscere al grande pubblico. In seguito sono arrivate per lei numerose altre opportunità soprattutto nel mondo dei reality; dopo l’Isola dei Famosi, nel 2018 ha preso parte a Pechino Express in coppia con Tommaso Zorzi, salvo poi ritirarsi dopo aver effettuato un test di gravidanza e aver scoperto di essere incinta di suo figlio Michele.

Nel 2022 ha poi partecipato a La pupa e il secchione e, più in generale, negli ultimi anni è stata frequente opinionista e ospite fissa nei salotti dei programmi di Barbara D’Urso, come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.