Paola Caruso, chi sono gli ex fidanzati della showgirl: tutti gli uomini

Paola Caruso, che oggi domenica 26 ottobre 2024 tornerà a Verissimo di Silvia Toffanin, ha avuto diverse storie sentimentali nel suo passato con fidanzati differenti, da Francesco Caserta fino ad Andrea Casalino passando per Dario Socci, tutte relazioni finite male ma dalle quali la showgirl è riuscita comunque a tirare fuori qualcosa di positivo. Sicuramente una delle storie più importanti nella vita di Paola Caruso è stata quella con Francesco Caserta, con il quale ha messo al mondo il figlio Michele, anche se l’epilogo della loro relazione è stato di quelli peggiori: “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express, lui era al settimo cielo… Poi durante l’estate se n’è andato senza dire nulla e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori da casa” ha confessato la showgirl e volto di Avanti un altro ed ex presenza di Buona domenica.

Oggi Paola Caruso sarebbe fidanzata con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, Gianmarco, del quale ha parlato in una intervista concessa a Verissimo: “L’ho incontrato nel momento peggiore della mia vita, in un momento in cui non pensavo all’amore, ma solo a curare mio figlio, lui ha avuto la pazienza di starmi accanto” ha detto lanciando una frecciatina ad altri suoi ex fidanzati con i quali le cose sono finite peggio.

Paola Caruso e i fidanzamenti finiti male: le storie con Casalino e Socci

Nella vita di Paola Caruso non sono mai mancate le presenze maschili, anche se fino a poco tempo fa le storie della showgirl si sono spesso rivelate un fiasco, così come quella con Andrea Casalino e Dario Socci, con il giovane pugile è finita per volere della showgirl, che ha preferito concentrarsi sul suo ruolo di madre anziché spendere energie nella relazione che si è rivelata più complicata del previsto.

Finito male anche il flirt tra Paola Caruso e Lucas Petracchi, ex volto di Uomini e donne che ha avuto un breve flirt con la showgirl.

