Paola Caruso choc: “Successa una disgrazia a mio figlio Michele”/ “È un periodo delicato, cose gravissime”

Paola Caruso choc su Instagram: “Sono scomparsa per una disgrazia accaduta a mio figlio Michele”

Da circa un mese Paola Caruso è scomparsa dai social. Molti hanno iniziato a domandarsi il perché di questa improvvisa assenza, soprattutto visto che la Caruso è sempre molto attiva sui social. La risposta è arrivata poche ore fa quando l’ex Bonas di Avanti un altro è tornata attiva, pubblicando una sola story in cui annuncia cattive notizie.

Paola Caruso sul red carpet a Venezia con il fidanzato, chi è?/ Scatto social e...

“Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante – ha esordito Paola Caruso su Instagram con volto provato, spiegando – eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele.” Quest’ultimo, come rivelato poi dalla showgirl in passato, è il figlio avuto dalla relazione con Francesco Caserta, con il quale oggi pare non abbia più rapporti.

Paola Caruso: "Il padre di mio figlio non mi dà un euro"/ "Devo guadagnare per lui"

Paola Caruso: “Successe cose gravissime”

Paola Caruso non spiega cos’è accaduto a suo figlio Michele nello specifico, ma parla di cose molto gravi: “È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. – ha ancora spiegato – Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”. Parole che hanno allarmato e al contempo incuriosito i follower della Caruso che si chiedono cosa possa essere capitato a suo figlio e sperano soprattutto che possa rimettersi quanto prima.

LEGGI ANCHE:

EDOARDO BAIETTI/ In 'troppia' con Mila e Onestini dopo la squalifica della Caruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA