Paola Caruso ci sarà a La Pupa e il Secchione Show 2022?/ Mistero dopo il malore

Che fine ha fatto Paola Caruso? La Bonas avrebbe dovuto essere tra le protagoniste de La Pupa e il Secchione Show, in onda su Italia 1, già martedì 15 marzo, così però non è stato. Un malore ha bloccato Paola, costringendola a riprendersi. La scorsa settimana è dunque apparsa in collegamento con Barbara D’Urso, dicendo di stare meglio e di essere quasi pronta per essere finalmente nel cast. Eppure di lei non si sono avute più notizie. Voci parlano infatti di un suo ritiro dal programma ancor prima di iniziare, eppure non ci sono certezze dai canali ufficiali dello show.

Francesco Caserta, ex fidanzato di Paola Caruso/ L'addio e il figlio mai riconosciuto

La Caruso, in passato, era stata accostata ad altri show importanti, ma per un motivo o per l’altro non se ne era fatto nulla. Ci riferiamo a quando si parlava insistentemente di un suo ingresso al Grande Fratello VIP e ad un coinvolgimento nel cast di Ballando con le Stelle.

Paola Caruso, il no di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle

“In Rai non mi vogliono, ma il mio sogno è condurre un programma sugli animali o sulla natura”, aveva raccontato in una intervista a Diva e Donna a proposito di Ballando con le Stelle. Paola Caruso, che nel frattempo è diventata madre di Michelino, si appresta così a vivere una nuova avventura in tv, dato che come aveva ammesso lei stessa ne ha abbastanza “di essere la ‘bonas'”.

Paola Caruso, curiosità sul figlio Michele/ Francesco Caserta: "non sono scappato..."

L’ultimo periodo, anche per lei, non è stato affatto semplice. Sia per le difficoltà nel crescere da sola il figlio Michele, non riconosciuto dall’ex compagno, Francesco Caserta, sia per la pandemia, che l’ha costretta a trasferirsi: “Dopo il lockdown non lavoravo più. Mi sono trasferita fuori Milano. Pago di meno, ho una casa con un giardino e sto vicino ai miei cavalli. Ho sempre avuto la passione per i cavalli. Ero un’amazzone professionista, Camillo è il cavallo della mia vita. Un figlio”, ha raccontato.

LEGGI ANCHE:

Paride Mazzotta, il fidanzato di Paola Caruso/ Un politico nel cuore dell'ex "Bonas"

© RIPRODUZIONE RISERVATA