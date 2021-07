Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati/ “Non c’erano presupposti per il futuro”

L’indiscrezione aveva fatto mormorare già qualche settimana fa, quando Paola Caruso, al settimanale Nuovo, aveva parlato di momenti difficili con il fidanzato Dario Socci. Oggi però arriva la conferma della fine della loro relazione. È stata proprio la Caruso a voler annunciare la rottura con il pugile, trovandosi di fronte a numerose domande curiose dei fan che, sin dall’inizio, hanno seguiro la loro storia d’amore. “Come avete notato, da inizio giugno non metto più storie con lui qua su instagram… – ha esordito quindi la showgirl, ex Bonas di Avanti un altro, per poi annunciare – Posso dire che la nostra storia è purtroppo finita…” Paola e Dario, dunque, non stanno più insieme; ma cosa è accaduto di così grave da portare alla definitiva rottura? La Caruso ha dunque raccontato che “Alla fine abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune”.

Paola Caruso e Dario Socci in crisi?/ Lei "Momento delicato, non me la sento di..."

Paola Caruso: è finita con Dario Socci!

Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati. Dopo alcuni mesi d’amore e di grande felicità, annunciata anche nel salotto di Barbara D’Urso, la coppia ha deciso di prendere strade separate. D’altronde, in tanti si sono accorti che da tempo non apparivano più insieme sui social, in foto o storie, dove prima erano soliti mostrarsi. La partenza di Paolo per le vacanze con suo figlio Michele ma senza Dario ha ulteriormente alimentato i sospetti, tanto che, contattata da Nuovo, Paola aveva dichiarato “È un momento delicato, non me la sento di parlare…”. Oggi la conferma ai sospetti: Paola e Dario non sono più una coppia.

