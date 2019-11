Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati?/ Non si seguono più su Instagram…

Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati? A scatenare i rumors su una presunta crisi di coppia tra l’ex Bonas di Avanti un altro e l’ex tentatore di Temptation Island è un gesto social che non è passato inosservato agli occhi attenti dei followers. Paola e Moreno, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Un indizio che ha scatenato rumors sulla storia che aveva restituito alla Caruso la fiducia nell’amore e negli uomini dopo quanto accaduto tra lei e il suo ex fidanzato Francesco Caserta, padre di suo figlio Michele. Le voci sulla crisi sono scoppiate dopo l’intervista che la coppia ha rilasciato ai microfoni di Domenica Live dove, con il piccolo Michele, si è presentata come una famiglia serena e felice. Tra Paola e Moreno, dunque, la crisi è reale? Barbara D’Urso che ha seguito tutte le tappe della gravidanza di Paola Caruso e che l’ha aiutata a trovare la mamma biologica, racconta la verità nella puntata di Pomeriggio 5 dell’11 novembre.

PAOLA CARUSO E MORENO MERLO: DA UN FUTURO INSIEME ALLA ROTTURA?

Cos’è successo tra Paola Caruso e Moreno Merlo? La crisi sarà passeggerà o definitiva? Per il momento, nessuno dei protagonisti ha rilasciato dichiarazioni. Tuttavia, il gossip che ha investito Paola ha spiazzato tutti i suoi fans. La stessa Caruso, infatti, si era lasciata andare a dichiarazioni importanti nei confronti di Moreno al punto da pensare anche ad una famiglia con lui. “Penso che Moreno sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino – aveva raccontato al settimanale Nuovo Tv-. Ne abbiamo già parlato e magari tra un paio d’anni faremo un bebè. Io vorrei un altro maschietto, però, perché con le femminucce ci sono sempre problemi… E non solo: in futuro mi piacerebbe anche sposarmi perché io sogno da sempre l’abito bianco”. Cosa avrà scatenato, dunque, la crisi?

