Moreno Merlo fidanzato Paola Caruso/ I dubbi dei fan “La sta usando?” (Domenica Live)

Da tentatore a fidanzato di Paola Caruso, Moreno Merlo si toglie i panni da single e si lega alla showgirl che oggi sarà a Domenica Live. Il torinese sembra aver conquistato in tutto e per tutto i fan della calabrese, tanto che sui social ogni loro scatto va letteralmente a ruba. Innamoratissimi, i due si sono mostrati sempre di più insieme dopo l’annuncio ufficiale del loro fidanzamento, avvenuto agli inizi di settembre. Sembra che il loro rapporto sia già più che serio, visto che Moreno appare al fianco di Paola e del figlio di quest’ultima, Michelino, in occasione del battesimo del bimbo. Subito dopo la cerimonia, la coppia ha festeggiato il lieto evento in provincia di Cosenza, presso Villa Grandinetti. “Dalle nostre parti si dice: con chi pratichi assomigli. Spero che il bimbo somigli a Moreno… è vero che il genitore non si sostituisce, ma in questo caso si può dire“, scrive una fan. Clicca qui per guardare la foto di Moreno Merlo e Paola Caruso. Oggi, 27 ottobre 2019, la coppia sarà presente a Domenica Live proprio per parlare del giorno del battesimo del piccolino e mostrare tutte le foto fatte per la grande occasione. “Dovevo andare alla prima del Re leone e dovevo essere accompagnata da un mio amico che mi ha dato buca, allora gli ho detto ‘Ora trovami uno figo’ e lui mi ha detto ‘Ho la persona giusta’ e si è presentato lui sotto casa mia. Io ero bloccata con gli uomini, lui è stato bravo. Il primo bacio? Al terzo appuntamento“, aveva raccontato tempo fa la showgirl a Pomeriggio Cinque, confermando di aver iniziato una relazione con Moreno.

MORENO MERLO, I DUBBI DEI FAN “STA USANDO PAOLA CARUSO?”

Moreno Merlo è riuscito a far compiere a Paola Caruso il passo definitivo: volare verso un fidanzamento ufficiale. Quando sono emerse le prime foto della coppia, la showgirl infatti ha preferito sottolineare di voler procedere con i piedi di piombo. Lo scorso agosto parlava di una frequentazione, tanto che ha definito l’ex tentatore solo come un caro amico. Parole a cui è seguito il primo incontro fra Moreno e il figlio dell’ex Bonas, Michelino. “Gli piace, gioca insieme a lui. Stiamo bene“, ha detto all’epoca al settimanale Spy. Eppure l’annuncio del fidanzamento non ha impedito alle malelingue di pensare che in realtà fra Moreno e Paola non ci sia proprio nulla. Il motivo è da ricercare soprattutto nella decisione di Dj Blackbird, nome d’arte di Merlo, di non pubblicare quasi nessuna foto che lo vede con Paola sui suoi profili social. Solo qualche scatto di tanto in tanto e nulla di più. I fan della Caruso sperano che Moreno possa rivelarsi una certezza più che una nuova delusione, mentre gli haters pensano subito che ci sia qualcosa di losco dietro. “Hai un figlio (tieni gli occhi aperti)… tutti adorano essere su qualche copertina, grazie a qualcun altro“, scrive un’ammiratrice preoccupata. Moreno starebbe usando Paola oppure il contrario? Il malpensanti si dividono sui due fronti, mentre la coppia si mostra felice e innamorata a Venezia. Baci tra l’altro bollenti, nati nella piscina idromassaggio di una barca che ha stazionato di fronte Piazza San Marco. Clicca qui per guardare le foto di Moreno Merlo e Paola Caruso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA