Floriana Messina e Paola Caruso, confronto a Pomeriggio 5/ “Francesco Caserta ci…”

Confronto a Pomeriggio 5 tra Floriana Messina e Paola Caruso. Dopo le rivelazioni della Messina che, a Domenica Live, ha raccontato di essere stata contattata da Francesco Caserta, ex fidanzato di Paola nonchè padre del figlio Michele, Barbara D’Urso ha deciso di organizzare un incontro tra le due per un confronto davanti alle telecamere. Paola Caruso, dopo la decisione di Francesco Caserta che ha deciso di non riconoscere il figlio, non ha più rivisto l’ex ed oggi si sta facendo una nuova vita accanto all’ex tentatore Moreno Merlo con cui il rapporto procede a gonfie vele. Per l’ex Bonas di Avanti un altro, è un momento sereno che, però, è stato turbato dalla rivelazione di Floriana Messina che ha inviato alla Caruso un videomessaggio svelando di essere stata contattata da Francesco Caserta che ci avrebbe provato con lei.

FLORIANA MESSINA, LA RIVELAZIONE SULL’EX DI PAOLA CARUSO

Paola Caruso e Floriana Messina si conoscono e la rivelazione di quest’ultima non ha lasciato indifferenza l’ex Bonas di Avanti un altro, ma cosa ha raccontato nel dettaglio la Messina? “ Francesco Caserta, mi ha contattata su Instagram e ha cercato di abbindolarmi con tutte – ha esordito la Messina in un videomessaggio trasmesso da Barbara D’Urso a Domenica Live – . Solamente che io sono fidanzata, ma anche se non lo fossi stata, non avrei ceduto alle avances di un uomo del genere ”. La Messina ha così rivelato che, pur non essendo più amica di Paola, ha deciso di rispondere a Caserta a nome suo e di tutte le donne. “ Ho esortato Francesco a spendere tutte le sue risorse verso suo figlio anziché invitare le donne a cena e a prendersi le sue responsabilità da padre . Francesco, come ben sai, non è la prima volta che contatta donne del mondo dello spettacolo – ha concluso la ragazza – . Probabilmente, e ne sono quasi convinta, Francesco è interessato solamente alla fama, al successo e alla popolarità. Non hai perso nulla quindi ”. Paole che hanno lasciato senza parole la Caruso che, nella puntata odierna di Pomeriggio 5, avrà modo di sapere qualcosa in più.





